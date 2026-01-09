純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が９日、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信を行い、純烈と同じ日本クラウンから４月８日にメジャーデビューすることを発表した。

デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、作詞を酒井、作曲を氷川きよし「限界突破サバイバー」の岩崎貴文が担当。２０２３年１０月に開催を発表した「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」の突破者たちが満を持して船出する。

「烈車戦隊トッキュウジャー」出身で最年長のじんは「やっとたどり着けたという思いとこれからだ！こんなもんじゃねぇという気持ちの両方あります！」と語り、「動物戦隊ジュウオウジャー」出身のケンケンは「まだ何者でもない我々の生配信を見てくれている皆さんに、メジャーデビューできることリアルタイムでお伝えできることを本当に嬉しく思います」と語った。

生配信中に「荒らし」の如くチャット欄にコメント参加していた酒井は「覚悟と忍耐を持って進めば、必ず素晴らしい出会いがモナキに訪れると思います。目の前のことで思い悩み、怒りすら覚えた時は、遥か遠くを見て初心を思い返すように。初心を忘れた者から消え去るゲームであることを、消え去る前に思い出してくれることを私は祈るばかりです。幸運を祈っているよ！」と激励のメッセージを送った。

モナキは昨年１１月の純烈のコンサートでお披露目された４人組。名前は「名もなき者たち」が由来となっている。

戦隊ヒーロー出身のじん、ケンケンに、アメリカ生まれのサカイＪｒ．、オーディション首席のおヨネがメンバー。サカイＪｒ．は千葉大首席卒業で一級建築士の資格を持ち、大手デベロッパー・東京建物で再開発事業を手がけていたという。既婚者で一児の父でもある。結成にあたり、退職して参加している。

毎週月曜２１時にオーディションの開催決定からお披露目に至るまでの、密着映像「モナキ誕生 密着ドキュメンタリー」をモナキのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開することも発表。第１回は１２日に公開される。