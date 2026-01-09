TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』ノンクレジットオープニング映像＆ノンクレジットエンディング映像公開！
TOブックスから小説、コミックスが刊行中、シリーズ累計発行部数210万部を突破し、2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて好評放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』。
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼルが主人公の本作品。物語はある日、部下と話していたリゼルがふと瞬きをした瞬間……別の世界へと転移したことから始まる。転移という不測の出来事にも落ち着いた様子のリゼルは優れた頭脳と話術を活かし、初対面の人々の心を掴んでいく。さらに、誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、自らも冒険者となり、“休暇”と称して異世界生活を存分に満喫していく、という内容の異世界まったり冒険ファンタジーとなっている。
この度、ノンクレジットオープニング映像、ノンクレジットエンディング映像が公開された。
オープニング映像は、牧島 輝が歌うOPテーマ「Gypso」の爽やかな曲調にのせて、リゼルとジル、イレヴンやスタッド、ジャッジの活躍や本作品の穏やかな雰囲気が表現された映像となっている。また、エンディング映像は直田姫奈が歌うEDテーマ「うっすら」にのせて、“休暇”と称するリゼルの異世界生活やジル、スタッド、ジャッジたちの、穏やかな日常の1コマが絵画風のアーティスティックな映像で描かれている。
●作品情報
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始
＜イントロダクション＞
頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？
癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、
優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！
【スタッフ】
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
総作画監督：藤原彰人、桜井正明
美術監督：明石聖子
色彩設計：鷲見淳兵
撮影監督：梶原義大
3D監督：熊倉ちあき
編集：中葉由美子
音響監督：渡辺 淳
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：TOブックス
音楽：山下康介
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
【キャスト】
リゼル：斉藤壮馬
ジル：梅原裕一郎
イレヴン：柿原徹也
スタッド：福山 潤
ジャッジ：山下大輝
レイ：鳥海浩輔
シャドウ：安元洋貴
インサイ：浜田賢二
© 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』公式サイト
https://odayakakizoku-pr.com/