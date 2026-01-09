¡ÖAnimeJapan 2026¡×22ºîÉÊ½¸·ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ªÝ¯ºä46¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡õÁ´½ÐÅ¸¼Ò¾ðÊó¸ø³«¡ª
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤ò2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¢29Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
2014Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Ï¡¢Á°²ó15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÇÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÈÆ±¤¸¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¡£ÅìÅ¸¼¨Åï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆîÅ¸¼¨Åï¤È²°¾åÅ¸¼¨¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î³«ºÅÌÌÀÑ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤ä¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¤¤Ï3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¡¢¾¦ÃÌ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¤Ï3·î30Æü(·î)¡¦31Æü(²Ð)¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿2026¤Ï3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¡£
½ÐÅ¸¼Ò¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¢TOHO animation(ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë120¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¡¢³«ºÅµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤â²áµîºÇÂç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²«Àô¤Î¥Ä¥¬¥¤¡×¤Î¥æ¥ë¡¢¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¹¥Ð¥ë/¥¨¥ß¥ê¥¢¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡×¤Î²¼Ï¤¥Ò¥«¥ë/¾ëºê¥á¥¤¤é22ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ý¯ºä46¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡¢ÃæÅèÍ¥·î¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸åAnimeJapan 2026¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î16Æü(¶â)20»þ¤è¤êAnimeJapan ¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¡ÖAnimeJapan KICKOFF 2026¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï³áÍµµ®¤ÈÁá¸«º»¿¥¤¬»²²Ã¡¢ÃíÌÜ¤ÎAJ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤äAnimeJapan 2026¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
AnimeJapan 2026¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÝ¯ºä46¤¬½¢Ç¤¡ª
¡ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ä
¾¾ÅÄ Î¤Æà¡Ê¤Þ¤Ä¤À ¤ê¤Ê¡Ë
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
ºòÇ¯½é¤á¤ÆAnimeJapan¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹¥¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¿§¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ëŽ¢AnimeJapan 2026Ž£¡£²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Þ¤·¤ç¡Á¡ª
¿¹ÅÄ ¤Ò¤«¤ë¡Ê¤â¤ê¤¿ ¤Ò¤«¤ë¡Ë
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¹ë²Ú¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËºòÇ¯¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î°¦¤ò³§ÍÍ¤È¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ã«¸ý °¦µ¨ ¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á ¤¢¤¤¤ê¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖAnimeJapan 2026¡×¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÃæÅè Í¥·î¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ ¤æ¤Å¤¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅöÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅªÌî ÈþÀÄ¡Ê¤Þ¤È¤Î ¤ß¤ª¡Ë
¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÊª¸ì¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÇ®¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºîÉÊ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖAnimeJapan KICKOFF 2026¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
ÇÛ¿®Æü»þ¡§1·î16Æü(¶â) 20:00¡Á
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§³áÍµµ®¡¢Áá¸«º»¿¥
»ëÄ°ÊýË¡
AnimeJapan ¸ø¼°YouTube
¾ÜºÙ¤Ï¡¢AnimeJapan¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖAnimeJapan 2026¡×
¡Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¤¡Û
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨Åï4-8¥Û¡¼¥ë¡¢ÆîÅ¸¼¨Åï1-4¥Û¡¼¥ë¡¢²°¾åÅ¸¼¨¾ì
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü) 9:00¡Á17:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì16:30
Å¸³«ÆâÍÆ¡§½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¡¿AJ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¿¼çºÅ»Üºö¡¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¡Û
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ²ñµÄÅï1F¡¢6F
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î30Æü(·î) 10:00¡Á18:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì17:30
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð) 10:00¡Á17:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì16:30
Å¸³«ÆâÍÆ¡§½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼¡¿¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡Û
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï1¥Û¡¼¥ë
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü) 9:30¡Á17:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì16:30
Å¸³«ÆâÍÆ¡§½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¼çºÅ¡§⼀ÈÌ¼ÒÃÄË¡⼈¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸å±ç¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë¡¢⼀ÈÌ¼ÒÃÄË¡⼈⽇ËÜÆ°²è¶¨²ñ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î²ñ
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¶¨»¿¡§Fate/Grand Order
¶¨»¿¡§¥Þ¥ó¥¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º /³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ / TOHO animation / TOHO animation STORE ONLINE / TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë / SANKYO / NURO / ³ô¼°²ñ¼ÒDNP¥Õ¥©¥È¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó / ±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ / ABEMA
»öÌ³¶É¡§AnimeJapan ±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
AnimeJapan 2026¡¡Æþ¾ì·ô¾ðÊó
¥¹¥Æ¡¼¥¸±þÊç¸¢ÉÕÆþ¾ì·ô
³ÆÆü2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AJÀè¹ÔÈÎÇä¡§1·î16Æü(¶â)20:00¡Á2·î5Æü(ÌÚ)
¡¦CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÈÎÇä¡§2·î6Æü(¶â)10:00¡Á2·î24Æü(²Ð)
¥°¥Ã¥º¡õ¥¹¥Æ¡¼¥¸±þÊç¸¢ÉÕÆþ¾ì·ô¡ãAnimeJapan¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ä
³ÆÆü3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÈÎÇä¡§2·î6Æü(¶â)10:00¡Á2·î24Æü(²Ð)
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô ¡ã2Æü´ÖÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¢Á´AJ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°ÊýÀÊ¤Ç¤Î´ÑÍ÷²Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤µÇ°¥Ñ¥¹¡ä
50,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨100Ì¾ÍÍ¸ÂÄêÃêÁªÈÎÇä
¡¦ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)20:00¡Á1·î21Æü(¿å)23:59
¤½¤ÎÂ¾·ô¼ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
Æþ¾ì·ô¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://anime-japan.jp/tickets/
¡ÖAnimeJapan 2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://anime-japan.jp/