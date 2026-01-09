blank paper、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』に書き下ろした新曲「YOAKE」配信リリース
2026年1月6日から放送が開始されている、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』OP主題歌、blank paperの新曲「YOAKE」が1月7日(水)に配信リリースされた。
『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年に放送された『鎧伝サムライトルーパー』の正統続編。新たな映像表現で構築された完全新作アニメシリーズになる。
そんな『鎧真伝サムライトルーパー』のOP主題歌として書き下ろされた「YOAKE」は、夜明け＝“YOAKE”をモチーフに、闇の中から一歩を踏み出す意志や、静かに高まっていく感情の流れを描いた楽曲となっている。
●配信情報
blank paper「YOAKE」
配信リンクはこちら（2026年1月7日(水)より配信開始）
https://blankpaper.lnk.to/YOAKE
●作品情報
TV アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』
【CAST】
凱：石橋陽彩
上杉魁人：榎木淳弥
北条武蔵：村瀬 歩
北条大和：武内駿輔
石田紫音：熊谷健太郎
織田龍成：増田俊樹
新垣美麗：Lynn
羅真我：小西克幸
サスケ：佐藤拓也
サイゾウ：鳥海浩輔
カマノスケ：寺島拓篤
セイカイニュードー：杉田智和
イサニュードー：天粼滉平
ネヅ:鈴村健一
アナヤマ:沢城千春
ウンノ:竹内良太
カケイ:遠藤大智
モチヅキ:熊谷俊輝
【STAFF】
原作：矢立 肇
監督：藤田陽一
シリーズ構成・脚本：武藤将吾
メインキャラクターデザイン：室田雄平
ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ
ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎
アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也
総作画監督：山中純子、田中智子
メインアニメーター：西村博之
画面設計演出：齋藤 瑛
美術監督：田山 修
色彩設計：田中美穂
CGディレクター ：鈴木雅臣、郄橋圭佑
撮影監督：石黒瑠美
編集：坂本久美子
音響監督：田中 亮
音楽：片山修志（Team-MAX）
アニメーション制作：サンライズ
製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会
【放送情報】
TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』2026年1月6日（火）放送・配信スタート！
TOKYO MX 毎週火曜23時30分〜
関西テレビ 毎週火曜25時19分〜
BS11 毎週水曜24時00分〜
©SUNRISE
