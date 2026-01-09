blank paper、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』に書き下ろした新曲「YOAKE」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月6日から放送が開始されている、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』OP主題歌、blank paperの新曲「YOAKE」が1月7日(水)に配信リリースされた。

『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年に放送された『鎧伝サムライトルーパー』の正統続編。新たな映像表現で構築された完全新作アニメシリーズになる。

そんな『鎧真伝サムライトルーパー』のOP主題歌として書き下ろされた「YOAKE」は、夜明け＝“YOAKE”をモチーフに、闇の中から一歩を踏み出す意志や、静かに高まっていく感情の流れを描いた楽曲となっている。

●配信情報

blank paper「YOAKE」

配信リンクはこちら（2026年1月7日(水)より配信開始）

https://blankpaper.lnk.to/YOAKE

●作品情報

TV アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』

【CAST】

凱：石橋陽彩

上杉魁人：榎木淳弥

北条武蔵：村瀬 歩

北条大和：武内駿輔

石田紫音：熊谷健太郎

織田龍成：増田俊樹

新垣美麗：Lynn

羅真我：小西克幸

サスケ：佐藤拓也

サイゾウ：鳥海浩輔

カマノスケ：寺島拓篤

セイカイニュードー：杉田智和

イサニュードー：天粼滉平

ネヅ:鈴村健一

アナヤマ:沢城千春

ウンノ:竹内良太

カケイ:遠藤大智

モチヅキ:熊谷俊輝

【STAFF】

原作：矢立 肇

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：武藤将吾

メインキャラクターデザイン：室田雄平

ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ

ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎

アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也

総作画監督：山中純子、田中智子

メインアニメーター：西村博之

画面設計演出：齋藤 瑛

美術監督：田山 修

色彩設計：田中美穂

CGディレクター ：鈴木雅臣、郄橋圭佑

撮影監督：石黒瑠美

編集：坂本久美子

音響監督：田中 亮

音楽：片山修志（Team-MAX）

アニメーション制作：サンライズ

製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会

【放送情報】

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』2026年1月6日（火）放送・配信スタート！

TOKYO MX 毎週火曜23時30分〜

関西テレビ 毎週火曜25時19分〜

BS11 毎週水曜24時00分〜

©SUNRISE

関連リンク

『鎧真伝サムライトルーパー』公式サイト

https://www.samurai-trooper.net/