気象台【大雪に関する気象情報】九州北部・南部地方に発表

九州北部・南部地方では、１１日（日）から１２日（月）成人の日にかけて、山地、平地ともに雪が降り「積雪」するおそれがあります。特に、九州北部地方では１１日（日）には「大雪」のおそれがあります。

[２４時間降雪量／多い所]

▶１０日（土）１８時から１１日（日）１８時

福岡県山地 １０センチ

福岡県平地 ３センチ

佐賀県山地 １０センチ

佐賀県平地 ３センチ

長崎県山地 ７センチ

長崎県平地 ３センチ

大分県山地 ７センチ

大分県平地 ３センチ

熊本県山地 １０センチ

熊本県平地 １センチ

▶１１日（日）１８時から１２日（月）１８時

福岡県山地 ３センチ

佐賀県山地 ３センチ

長崎県山地 １センチ

大分県山地 １センチ

熊本県山地 ３センチ

（山地は標高２００メートルを超える地域）

※宮崎県・鹿児島県には予想降雪量は発表されていません。

九州地方各都市の週間予報（～ １６日（金））

各都道府県の週間予報（１６日（金）まで）を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市の５か所です。３連休が明けると寒さはイッキに緩みそうです。

最高気温の予想をグラフで見よう

９日（金）～１６日（金）までの「予想最高気温」と「平年の最高気温」のグラフです。この先一週間は、寒暖の差が激しくなるでしょう。

３連休明けの来週は、３月並みの陽気になりそうです。画像で確認できます。

黄砂シミュレーション１０日（土）

雪が降る前には、黄砂が飛来するかもしれません。１月に黄砂は大変珍しいです。

呼吸器系に持病をお持ちの方は、念のため対策をとりましょう。

