伊佐市でマイナス7.8度 鹿児島県内14か所で氷点下 小学生たらいの氷に興味津々 垂水市では「足湯」堪能
きょう9日朝は起きられなかったという方もいたのではないでしょうか？寒気が流れ込んだ影響で伊佐市ではマイナス7.8度を記録するなど県内各地厳しい寒さとなりました。
9日朝の伊佐市大口の最低気温は今シーズン最低のマイナス7.8度。伊佐市でマイナス7度以下を記録したのは4年ぶりです。川では草木にはねた水が凍っていました。
小学校の校庭では、たらいの水面にできた氷に、子どもたちも興味津々な様子でした。
（児童）「冷たいです」
「寒くて朝起きられなかった」
9日はさつま町柏原でマイナス6.6度、霧島市溝辺でマイナス5.7度など、県内33の観測地点のうち12か所で今シーズン一番の冷え込みとなり、14地点で氷点下となりました。垂水市では『足湯』
こちらは桜島と錦江湾を望む垂水市の道の駅。
時折、冷たい北風が吹く中、観光客らが楽しんでいたのは「足湯」。全長およそ60メートル、日本最大級の天然温泉かけ流し足湯で冷えた足をじっくりと温めていました。
（客）「むちゃくちゃ気持ちいい。足から頭の先まで温まる」
「この景色が素敵、桜島と錦江湾と。ちょうどいい具合の温度」
10日は寒さが弱まりますが、11日以降は再び厳しい寒さになる見込みです。
