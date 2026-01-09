三連休は「暴風」「大雪」に警戒 成人の日も荒れ模様 東北では24時間で100センチの降雪予想

気象庁は9日夕方、暴風雪や大雪に関する全般気象情報を発表しました。10日から12日・成人の日までの三連休は、全国的に「危険な暴風」や「警報級の大雪」となるおそれがあります。

11日から12日頃にかけては、日本付近は「強い冬型の気圧配置」となり、上空には非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

東北では24時間降雪量が100センチと予想されていて、2日間は続く見込みです。

西日本～北日本の広い範囲で雪となり、警報級の大雪となるおそれがあります。

＜10日の暴風・高波 西日本～東日本 台風並みの暴風＞

10日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北上します。この影響で、西日本から東日本の日本海側を中心に非常に強い風が吹くでしょう。

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速） ▼北陸地方 ２３メートル （３５メートル） ▼中国地方 ２３メートル （３５メートル） ▼九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

波の高さも、東北・北陸・中国地方で6メートルの大しけが予想されています 。

＜11日の暴風・高波＞

11日も風の強い状態が続き、北日本も含めて暴風雪となる所があるでしょう。 11日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速） ▼北海道地方 ２０メートル （３５メートル） ▼東北地方 ２３メートル （３５メートル） ▼北陸地方 ２３メートル （３５メートル） ▼中国地方 ２３メートル （３５メートル） ▼九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

その後も１２日頃にかけて、台風並みの非常に強い風が吹き、暴風雪となる所がある見込みです。波も高く、日本海側で7メートルが予想され大しけと予想されています。

＜11日（日）から12日（月・祝）広範囲で「警報級の大雪」か＞

11日（日）から12日（月・祝）にかけては、日本付近は「強い冬型の気圧配置」となります。

東北地方の上空には－42度以下、北陸地方には－36度以下の、数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込む見込みで、警報級の大雪となる可能性があります。

▼10日夕方から11日夕方までの24時間降雪量（多い所）

北海道地方：30センチ 東北地方：100センチ 関東甲信地方：40センチ 北陸地方：50センチ 近畿地方：40センチ 中国地方：50センチ 四国地方：20センチ 九州北部地方：30センチ

▼11日夕方から12日夕方までの24時間降雪量（多い所）

北海道地方：50センチ 東北地方：100センチ 関東甲信地方：50センチ 北陸地方：70センチ 近畿地方：50センチ 中国地方：30センチ 四国地方：10センチ

雪・雨シミュレーションでは、予想降雪量が発表されていない東海地方でも雪が予想されています。また、日本海側では12日以降も雪が続くところがある予想です。

特に東北や北陸では、記録的な大雪が予想されています。移動を予定されている方は、最新の気象情報と交通情報を必ず確認してください。

