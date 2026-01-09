乃木坂46岡本姫奈、舞台開幕で「今年一緊張」注目ポイントも明かす【鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎】
【モデルプレス＝2026/01/09】乃木坂46の岡本姫奈が1月9日、都内で開催された舞台『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の囲み取材に出席。開幕に向けての意気込みや、注目ポイントを語った。
【写真】22歳乃木坂メンバー、人気アニメ実写姿
“鬼太郎の誕生”の秘密について、鬼太郎の父と水木しげるの出会い、そして2人が立ち向かう運命を描いた長編アニメーション映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』を舞台化した本作。主演で鬼太郎の父を演じる鈴木拡樹は「皆様あけましておめでとうございます。2026年が明けまして、めでたい中、こうして舞台に立たせていただきます。僕自身は今年もちろん初舞台でございますし、良い舞台をきっかけにこの1年飛躍できるように頑張っていきたいなと思います。この作品が一発目で本当によかったなという思いを噛みしめて、この公演をやっていきたいと思います」とコメント。水木役の村井良大は「ようやく初日の幕が開くということで、とても嬉しく、そして興奮しております。しかも初日はライブ配信もあるということで、なかなか初日にライブ配信がある舞台というのは聞いたことがないんですけれども、これはミスができないなという緊張感の中、初日の高揚感といろいろなものが混ざって不思議な状態に」と語って会場を沸かせた。
龍賀沙代を演じる岡本は「今年一緊張しています（笑）。グループを離れて初めて挑戦する舞台が、本当に素晴らしいキャストの皆さまとスタッフさん方と、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』っていう舞台に参加させていただけたことが、本当にまず恵まれているなと感じる日々でした」と笑顔。「稽古中から、分からないことだったり、できないことがいっぱいだったんですけど、そのたびに本当に助けていただいて。なので、すごく成長できた期間になったと思っています。今まで積み重ねてきたものを信じて、今日から千秋楽まで、龍賀沙代ちゃんとして一生懸命生きたいと思います」と意気込みを語った。
本作で注目のポイントを聞かれた岡本は「すごく静かなシーンでも、沙代の中では大きな感情が動いていたり。水木さんに対する気持ちだったりも、沙代目線で見ていただけたりすると、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますし、この作品は重みがある物語で。その重みも、皆さんに感じ取って（いただいて）心に残るような作品になったら嬉しいなと思っています」と話していた。
なお、同公演は1月9日〜1月25日に東京・サンシャイン劇場、1月29日〜2月2日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、2月7日・8日に佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホールにて上演される。（modelpress編集部）
◆鈴木拡樹・村井良大・岡本姫奈、開幕に意気込み
◆岡本姫奈「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」注目ポイントは？
