21:00
メキシコ鉱工業生産指数（11月）
予想　N/A　前回　0.7%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.4%（前年比)

21:45　
レーンECBチーフエコノミスト、デンマーク経済学会主催会議出席

22:30
カナダ雇用統計（12月）
予想　-0.25万人　前回　5.36万人（雇用者数・前月比)
予想　6.7%　前回　6.5%（失業率)

米雇用統計（12月）
予想　5.9万人　前回　6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.5%　前回　4.6%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.1%（平均時給・前月比)　
予想　3.6%　前回　3.5%（平均時給・前年比)

住宅着工件数（10月）22:30
予想　132.5万件　前回　N/A（住宅着工件数)
予想　1.4%　前回　N/A（住宅着工件数・前月比)
予想　135.2万件　前回　N/A（住宅建築許可件数)
予想　1.1%　前回　N/A（住宅建築許可件数・前月比)

10日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）
予想　53.5　前回　52.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

3:35　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。