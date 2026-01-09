ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ鉱工業生産指数（11月）

予想 N/A 前回 0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.4%（前年比)



21:45

レーンECBチーフエコノミスト、デンマーク経済学会主催会議出席



22:30

カナダ雇用統計（12月）

予想 -0.25万人 前回 5.36万人（雇用者数・前月比)

予想 6.7% 前回 6.5%（失業率)



米雇用統計（12月）

予想 5.9万人 前回 6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.5% 前回 4.6%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 3.5%（平均時給・前年比)



住宅着工件数（10月）22:30

予想 132.5万件 前回 N/A（住宅着工件数)

予想 1.4% 前回 N/A（住宅着工件数・前月比)

予想 135.2万件 前回 N/A（住宅建築許可件数)

予想 1.1% 前回 N/A（住宅建築許可件数・前月比)



10日

0:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）

予想 53.5 前回 52.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)



カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）



3:35

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

