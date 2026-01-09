カサ増しテク！鶏むね肉1枚で作る「鶏ゴボウ唐揚げ」がサクサクおいしい

「鶏むね肉」1枚でOK

クリスマス、お正月とお金のかかるイベントが終わって、ホッとひと息ついている方も多いかもしれません。そろそろ家計を引き締めたいと思ったら、「鶏むね肉」の出番。今回は、そんな家計の強い味方の鶏むね肉1枚で作れて、おなかいっぱいになる唐揚げをご紹介します。

ささがき「ゴボウ」でカサ増しを

1. 皮を取った鶏むね肉を一口大にカットし、塩と砂糖で下味をつけます。





2. ささがきにしたゴボウと、小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダー、水などの調味料、鶏肉をすべて合わせて、よく混ぜましょう。





3. ゴボウを満遍なくつけた鶏肉を、180度に熱した油で揚げましょう。キツネ色になったら出来上がり。





リピーター続出！ゴボウが香ばしい

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「ゴボウのシャキシャキした衣が最高」「おいしすぎて、味見がとまりません」「香ばしくて、ビールにもごはんにもピッタリ」など、ゴボウを衣に使ってカサ増しするテクニックに「スゴイ」、「おいしい」と絶賛のコメントが届いています。





ささがきにしたゴボウを衣にすることで、カサ増ししてしまうテクには脱帽。これなら「鶏むね肉」1枚でも、ボリュームたっぷりのおかずが作れますね。シャキシャキゴボウの香ばしさが、たまりません。今晩のメインにいかがでしょうか？(TEXT:森智子)