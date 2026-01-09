■これまでのあらすじ

いい人だけど時代遅れで面倒くさい義母が週末にアポなしでやって来た。家事をする夫を見て夫を台所に立たせないのが嫁の仕事だと妻に説教を始め、さらには「料理を教えてあげようと思って」と嫁夫婦の家に勝手に友人たちを呼び寄せていた。



お義母さんが我が家で勝手にお料理教室を始め出しました。それも、私の全く知らないお義母さんの友人たちと一緒に…。私が言うこと聞かないから自分の味方を連れて来たってこと…？

悪意がなければ何をしてもいいわけじゃない。私はお義母さんに「もう来ないでください」とはっきり伝えることにしました。お義母さんは悲しそうに「私はあなたに教えてあげようと思った」と言います。でもそれ、私が頼みました？私は理想の嫁になんてならなくてもいいです。遠回しに言っても伝わらないのなら厳しい言葉で言うしかないと思いました。さすがにこれだけ言えばわかってくれるかと思ったら…。最後の言葉…。この人…、自分が何を言っているのかわかってないの？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)