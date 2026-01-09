東京23区などで議論になっている「家庭ごみの有料化」。導入されると、一人あたりの負担額はどれくらい増えるのでしょうか？

東京都 家庭ごみ有料化を検討

日比麻音子キャスター：

1月現在、全国で家庭ごみの有料化を行っている自治体は約65%となっています。



一方、東京都では、多摩地域のほとんどの市町村と大島町などの島しょ部では有料化を導入しているものの、23区と一部の村や島では導入していません。





東京都の小池百合子知事は9日の会見で「多摩地域で有料化が行われた結果、ごみの発生抑制にも大きな効果を上げてきた」と話しました。

TBS報道局 社会部 寺島学 記者：

小池知事は会見で、あくまで実際に有料化してくのは区とした上で、「多摩地域が有料化されているのに23区はまだなのか」といった声もあると話しました。



東京都としては、ごみの最終処分場があと50年ほどで満杯になるため、（有料化を）後押ししていきたいところなのかなと感じました。



有料化については、かなり前から検討されていたようです。



そうした中、2025年の秋頃に廃棄物処理に関する大きな方針についての「中間とりまとめ」が公表され、その中で都民の行動変容を促していくための一例として、ゴミの有料化を進めていきたいということが書かれていました。

日比キャスター：

都としての方針があっても、実施するのは区という点がポイントになるのでしょうか。

TBS報道局 社会部 寺島記者：

都の方針自体はおそらく2025年度末に1度取りまとめられると思いますが、実際に区がいつから実施していくのかというのはまだ分からない状況です。

ごみ有料化 4人家族なら年間約7200円の負担増に？

日比キャスター：

2004年から有料化を実施している八王子市では、可燃・不燃の専用ごみ袋を購入するよう定められていて、例えば「40リットル / 10枚 750円」などとなっています。



これにより、ごみ袋での事業収入は約10億円となりました。つまり、1人あたり年間約1790円の負担となり、4人家族の場合は、単純計算で年間約7200円ほどの負担ということです。



また、有料化導入で可燃ごみが30%も減ったといいます。

蓮見孝之キャスター：

小さいお子さんや、介護をされている家庭はオムツなどのごみが多く出ると思うので、きちんとした形でお金を使ってほしいと思います。

事業収益は「ごみ収集関連」に使用 八王子市

TBS報道局 社会部 寺島記者：

家庭ごみの有料化で得た事業収入は市区町村に入りますが、使い道は市区町村によって異なります。

2004年から有料化となっている八王子市の場合は、すべてを「ごみ収集関連」に使用しています。



担当者によると、▼可燃／不燃ごみ 戸別収集 委託料金、▼ごみ袋作成経費、▼家庭に配布する収集カレンダーの作成などに使用することで、市民の理解を得ようとしているということです。

また、八王子市では2024年度の可燃ごみ7万6385トンのうち、6.86％にあたる約5200トンが、資源利用可能な「紙ごみ」だったといい、まだごみの削減が可能だということで、市民に周知していきたいとしています。

南波雅俊キャスター：

再利用できる余地もあるようですし、ごみを減らすという点で考えるとフリマアプリなども活用できるのかなと思います。

ごみを「資源」に 芯や空き箱もリサイクル可能

日比キャスター：

見落としてしまいがちな可燃ごみが、リサイクルで資源になるということです。



【リサイクルできる紙ごみは…】

・トイレットペーパーやラップの芯

・ティッシュやラップ・菓子の空き箱

・封筒

・チラシ など

※ビニールや金属部分などは取り除く

蓮見キャスター：

学校などの工作では、牛乳パックを使うことが多々ありますので、捨てる前に近所の人に「欲しい人はいるか」と聞くようにしています。

