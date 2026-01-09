サッカー・アルビレックス新潟は2月から始まるリーグ戦に向け、キャンプ地の宮崎県へ出発しました。



9日朝の新潟空港。船越新監督をはじめ、ことしに入り契約を更新した奥村やマテウス モラエスら選手たちが続々と姿を現しました。



1月9日から約1か月間、宮崎県で一次キャンプを行います。今シーズンは7人の新戦力が加入したアルビレックス新潟、キャンプでは体力の強化や選手同士の連携を深めるためのトレーニングを行います。





〈アルビレックス新潟 早川史哉選手〉「苦しい思いもすると思いますけど、チームがもっと向上していくために、また皆さんに熱狂して喜んでもらえるようなチームになるために必要なことだと思うので、そこは自分たちとしっかり向き合って戦っていきたい」〈期限付き移籍から復帰 落合陸選手〉「船越監督が求めているものをしっかり体現できるように、公式戦でしっかり試合に出られるようにやっていきたい」一方、後日合流するため、9日は見送りに来た野澤洋輔次期社長は…〈アルビレックス新潟 野澤洋輔次期社長〉「僕だけじゃなくて社員・フロントスタッフみんな一緒に頑張ってもらいたいという気持ちがあるので、その代表として気持ちだけは持っていってもらおうと思って」チームは宮崎県で調整を続け、2月8日、明治安田J2・J3百年構想リーグの開幕戦、アウェー愛媛FC戦に備えます。