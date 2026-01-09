¡ÚÆÈ¼«¡Û¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ëÈó¸ø³«¶¨µÄ¡¡¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿½©ÅÄ»Ô¤ÈJ¥êー¥°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó③
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢2025Ç¯11·î¡¢»Ô¤ÏJ¥êー¥°Â¦¤Ë¡¢À°È÷·×²è¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¿·Àß¤È²þ½¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ°È÷¼êË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢J¥êー¥°Â¦¤Ï¡¢»ÔÂ¦¤È¤ÎÈó¸ø³«¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡Æ¤¾õ¶·¤ä»ÜÀß¤Î¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»ØÅ¦¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¸ìÈø¡¦É½¸½¡¦¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï°ìÉô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
⑤»ÜÀß¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¡¡¾å¸ÂÀßÄê¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹Á°Äó
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë°Æ¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö¡Ê»ö¶ÈÈñ¤Ê¤É¤ò»î»»¤¹¤ë¡Ëº£²ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÈæ³Ó¤Î¤¿¤á¤Ë3¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤·¤¿¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËÀß·×¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤«¤éÎ©ÇÉ¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å¸Â¤Ç1Ëü¿Í¤È·è¤á¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¾ì²ÄÇ½¿ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÏÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«À®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾å¸Â1Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ö¤¬Äã¤¤¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ò¾¯¤·¹©É×¤·¤Æ¥¹¥âー¥ë¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å¸Â1Ëü¿Í¤Ë¤ÏÄê¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£J1¤ÏÊ¿¶Ñ2Ëü¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊý¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âJ1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¿¶Ñ¤Ï1Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤ºÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤À¤±¤òÍýÍ³¤ËÂ¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹çÍýÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢Á´Á³¹çÍýÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃ±Ç¯¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢30Ç¯¡¢40Ç¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö²þ½¤¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¼«ÂÎ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¾ì¹ç¡¢Á°ÌÌ¤ÎÆ»Ï©¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÆ°ÀþÅª¤Ë´í¤Ê¤¤¡£ÂÐÎ®¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤â¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÊÇÛÃÖ¿Þ¤È¤·¤Æ¡ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½©ÅÄ¤Î¸Ø¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ä¡¢¼Ö´ó¤»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¹Åç¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È»×¤¦¡£½©ÅÄ¤âÈ¬¶¶¤Ç¾ì½ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡£´û¤Ë1Ëü¿Í½¸µÒ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê5,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÁýÀß¥¹¥Úー¥¹¤·¤«³è¤«¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹À¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶íÂÎ¡ÊASP¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¾¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤ä¤ëºÝ¤Ë1¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë²¿¿ÍÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×
⑥J¥êー¥°Â¦¡ÄÍýÁÛ¤Ï1Ëü5,000¿Í
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï1Ëü5,000¿Í¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÄê¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤¯¤Æ¤âJ1´ð½à¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Ë1Ëü5,000¿Í¥ëー¥ë¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤â¤À¤¤¤ÖÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¤¡£ÃÏ°è¤Î60¥¯¥é¥Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë1Ëü5,000¿Í¤È¤¤¤¦¥Ü¥È¥à¤Î´ð½à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ö¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤À¤«¤é1Ëü5,000¿Í¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ð¤«¤ê¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÇJ1¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£3Ëü¤ä4Ëü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ËJ1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢³èÀ²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î²þÄê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö1Ëü5,000¿Í¤Ï¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ë¤«¤é5,000¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡£º£¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¾õ¶·¤Ç1Ëü¿Í¤¬¾å¸Â¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤È¤ÏÂ¿Ê¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü5,000¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤â¤¦¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏJ1¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡¢J2¡¢J3¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢1Ëü¤¬¾å¸Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ºÎé¤ÊÏÃ¤À¤È»×¤¦¡£¡É²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤âÃÏ°è¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÌµ¤¤¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¿·Àß¤«²þ½¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÆ»Ï©¤òºÉ¤²¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ï£Ê¥êー¥°Â¦¤Ë¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿°Õ¿Þ¤ä»ÜÀßÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢7Æü¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ±þÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ¤Î²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Èó¸ø³«¶¨µÄ¤Î¾ÜÊó¤Ïº£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹