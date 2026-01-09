「決断するのに苦しい部分はあった」J３福島行きを選択したカズが告白「不安要素は当然ありますけど…」
１月９日、J２の横浜FCからJ３の福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍で加入する三浦知良の入団会見が行なわれた。
プロ41年目に突入した58歳のカズがJリーグに５年ぶりに復帰。来月には59歳となるレジェンドをなぜ福島は迎え入れたのか。カズを「夢を語り、追い続ける価値を背中で示し続けている存在」と評する小山淳CEOは、獲得理由をこう語った。
「J２昇格を掴むためには、傑出した試合を勝ち切る力、勝負のあやとなる流れを切り開く、耐え抜く経験値。さらに勝利を引き寄せる基準を向上させる存在が必要だと考えています。カズさんが長年にわたり第一線で培ってきた試合への準備、コンディショニング、メンタリティ、勝敗を分ける局面での判断力とプレーは、現在の福島ユナイテッドFCの成長を大いに促す重要なプロフェッショナルイズムだと考えました」
期待を寄せられているカズ。福島行きには「決断するのに苦しい部分はあった」という。
JFLのアトレチコ鈴鹿でプレーした昨季は「怪我も多かった」。また「試合に関わる時間もすごく短かったし、練習に参加する率が本当に低かった。その面で、自分がどこまで受けたお話に答えられるかを正直に考えていました」。
悩んだ末に覚悟を固めたカズ。すでに目線は２月に開幕を控えるシーズン移行前の特別大会『J２・J３百年構想リーグ』へ向いている。
「関係者、トレーナーを含め、メディカルな部分でも色んな人に相談して、今回のオフは約１か月間ずっとキャンプを張ってトレーニングをしてきた。不安要素は当然ありますけど、この１か月間で、フィジカル面は少し前向きになった。
JFLより高いレベルのJ３でやるのは本当に大変だけど、自分がこのチームで活かされ、成長して試合に出て、勝利のために活躍できたらいい。今は希望の方が大きいですね」
積み重ねた経験と揺るがない意志をもって、新たな一歩を踏み出す。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
