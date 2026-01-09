milet新CDシングル「The Story of Us」ジャケット写真＆新アーティスト写真公開！アニメ『葬送のフリーレン』第2期EDテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletが3月4日にCDリリースとしては約1年ぶりとなるシングル「The Story of Us」を発売。このたび、各形態のジャケット写真と新アーティスト写真が公開された。

■「Anytime Anywhere」新録バージョンも収録

本作には、1月16日より日本テレビ系で放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマとして書き下ろされた表題曲「The Story of Us」をはじめ、ピアノ／ギター＆チェロによる新アレンジで制作し、miletのボーカルを再録音した「Anytime Anywhere - Piano Session」（初回盤・通常盤収録）、「Anytime Anywhere - A.Gt Session」（アニメ盤収録）、さらに新曲「Trace」などを収録。

期間限定生産アニメ盤のジャケットは、TVアニメ『葬送のフリーレン』の制作スタジオのマッドハウスによる、主人公フリーレンと勇者ヒンメルが描き下ろされたビジュアルとなっている。

なお表題曲「The Story of Us」は、1月16日0時より先行配信がスタート。対象のストリーミング／ダウンロードサービスにて楽曲を楽しんだ人に、スペシャル待受画像がプレゼントされる応援キャンペーンも実施される。

また、CDシングル「The Story of Us」の店舗別・先着予約特典の絵柄も公開。

対象の店舗・オンラインショップにて予約・購入すると、先着で店舗別オリジナル特典がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Story of Us」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「The Story of Us」

