BREIMEN、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』OPテーマ「ファンキースパイス feat.TOMOO」MV公開

BREIMENが、TOMOOをフィーチャリングに迎えた新曲「ファンキースパイス feat.TOMOO」 を月9日に配信リリース。MVも公開した。

■明るくてクセになる新世代ファンクナンバー

「ファンキースパイス feat.TOMOO」は、1月9日より放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。

個々の高い演奏力とジャンルを自在に横断する音楽性で独自のポップスを更新し続けるBREIMENと、言葉の感情温度を丁寧に描き出すソングライティングと伸びやかな歌声で世代を越えて支持を広げるTOMOO。

10年来の仲である両者による初の本格的なコラボレーションは、ファンクを基調にしながらも、リズムや構成が目まぐるしく展開するBREIMENらしい遊び心あふれるサウンドと、そのグルーヴのなかを自由に行き交い、あらたな表情を見せるTOMOOのボーカルが交差する、フィーチャリングの枠を超えた明るくてクセになる新世代ファンクナンバーに仕上がっている。

MVは、若手気鋭の映像ディレクターhamaibaが監督を担当。色彩豊かでテレビショーのレトロな質感と、思わず体が動き出すようなエネルギーに満ちた映像表現で、楽曲の持つファンキーさとハッピーなムードを存分に引き出した作品となっている。

BREIMENの演奏とTOMOOの存在感が軽やかに絡み合う、音楽と映像が一体となった世界観にも注目だ。

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は“奇面”を個性として肯定し、はみ出すことや揃わないことをポジティブに描く、個性豊かでハチャメチャな名物集団“奇面組”を中心に展開されるハイテンションギャグ作品。

その自由奔放な世界観は、ジャンルや定型に縛られないBREIMENの音楽性と、TOMOOの柔軟な表現力と強く共鳴している。

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』オープニングテーマ「ファンキースパイス feat.TOMOO」は、1月9日より配信中。CDは2月18日にリリースされる。

音源、MV、そしてアニメとともに、このファンキーな世界観をぜひ楽しもう。