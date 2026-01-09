1月9日(金)放送 ゲスト：上白石萌歌・生田斗真・シシド・カフカ・篠原涼子・藤木直人・河内大和・菊池風磨（timelesz）・のん・戸次重幸
【放送日時】
1月9日(金)よる7時00分から8時54分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】陣内智則・吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン
【ゲスト】
「パンダより恋が苦手な私たち」／上白石萌歌・生田斗真・シシド・カフカ
「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」／篠原涼子・藤木直人・河内大和
「こちら予備自衛英雄補?!」／菊池風磨（timelesz）・のん・戸次重幸
【番組内容】
2026年新ドラマチーム豪華芸能人とひらめきIQ検定 2時間SP！
みんなで笑って遊んで考えて…バトルを制するのは一体どのチーム!?
■ひらがな作文ポーカー
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究！」
現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”
ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！
【今回の研究】
時代と種を超え、力自慢の生物たちが綱引きトーナメントをしたら、
どの生物が優勝するのか？
ティラノサウルスvsカブトムシvsザトウクジラvs人間100人！
◼️「究極の2択！ニノさんチョイス」
新企画！0〜7の数字が書かれたトロフィーを各プレイヤーが2個ずつ選び、
相手プレイヤーのトロフィーのうちどちらか1つを見ずに選んで交換！
最終的に手持ちのトロフィーの数字がポイント、高いポイントをゲットするのはどちら？
運と駆け引きの心理戦、いざ開幕！
■「337拍子リレー」
337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を応援しよう！
「メガネ」「小麦粉」「生卵」「大掃除」「こたつ」「イノシシ」「藤木直人」
今回も白熱応援合戦が！
■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰!?
2026年一発目の豪華2時間SPをお楽しみに！！！