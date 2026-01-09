元グラドルの藤乃あおいさん死去 親族が報告「闘病生活を送っていました」
元グラビアアイドルの藤乃あおいさん（27）が5日、亡くなった。公式Xが9日に更新され、親族が発表した。
【写真】生前の写真も…亡くなった元グラドルの藤乃あおいさん
Xでは「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天命を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。(藤乃あおいの母より)」と伝えた。
藤乃さんは1998年9月29日生まれ、石川県出身。2020年7月に「加賀屋百万石バスト」のキャッチコピーでデビューした。しかし23年4月に希少がんである「副咽頭間隙腫瘍」を公表し、治療に専念。その後、24年8月に活動を再開していたが、2025年内をもって引退していた。
