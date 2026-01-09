俳優の藤原竜也（43）が9日、東京・芸術劇場プレイハウスで主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」の取材会に出席した。

村上春樹氏（76）が36歳の時に発表した同名の長編小説が原作で、初の舞台化。ダンサーとしても活躍するフィリップ・ドゥクフレ氏（64）が演出と振り付けを担当した。

藤原は同時進行する異なる二つの世界を行き来。無意識の選択に翻弄（ほんろう）される男を演じる。

村上氏の作品に出演するのは初めて。稽古場には、村上氏も見学に訪れたという。

「特に長く話していない」と明かしたが「我々は試験というかオーディションを受けている気持ちだった。最後は笑顔で帰ってくださったので、我々はしっかり先生の作品を届けたい」と意気込んでいた。

1カ月半ほどの稽古については「村上ワールドという難解な戯曲を表現するの難しかった」と振り返ったが「良いものが出来たと思います」と笑った。

舞台上ではダンスも披露。「プリンシパルを踊っています」といい、完成度について問われると「まぁー、100点でしょうね」と自信を見せていた。

10日から2月1日まで同所で上演。宮城、愛知、兵庫、福岡などを巡る。世界ツアーも決まっており、4月にシンガポール、7月は中国（上海、北京、蘇州）、10月にイギリス・ロンドン、フランス・パリの4カ国でも公演する。