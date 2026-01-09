9日午前、新潟市内の道路が陥没しました。市は下水道管の破損が原因とみて詳しく調べています。

■直径約5メートル、深さ約3メートルの穴

道路の中央に、ぽっかりと開いた穴。

記者

「新潟市東区の閑静な住宅街です。銀行と住宅の間、丁字路の中央が陥没しています」

警察によると、9日午前10時50分ごろ、「道路が陥没している」と110番通報が。

直径約5メートル、深さ約3メートルにわたり陥没しました。

近くに住む住民

「朝と夕方はここ、車が通っていますしトラックも最近はけっこう通っていますし、子どもたちの通学路になっているので」

■経過観察となっていた下水道管が破損

陥没のきっかけは、走行中だった大型のトラック。運転手を含め、ケガをした人はいませんでした。

新潟市によると、破損した下水道管に砂が流れ込み、地下に空洞ができたとみられています。

市によると、下水道管が設置されたのは45年前。

5年ほど前に点検を行った際には管の表面が荒れている状態でしたが、大きな異常はなく、経過観察となっていました。

去年、埼玉県八潮市で起きた陥没事故を受けて全国で緊急点検が行われましたが、今回の場所は点検の対象になっていなかったということです。

近くに住む住民

「昔から地盤はしっかりしていると聞いていたので、まさかここでこういうことが起こるのは思ってもいなかったので」

復旧のめどは立っておらず、現場付近は通行止めとなっています。