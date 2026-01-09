千葉県鴨川市の山林で大規模太陽光発電施設（メガソーラー）を計画して事業者が取得していた「固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）」の認定が、失効していたことが９日わかった。

事業の収益性が大幅に低下する可能性が高く、事業者の対応が注目される。

ＦＩＴは、太陽光発電など再生可能エネルギー（再エネ）の普及を目的に、事業者が発電した電力を電力会社が固定価格で買い取る国の制度。市場価格より高値での買い取りを保証することで、再エネ導入を後押ししてきた。

事業者は当初、約１４６ヘクタールの開発区域に太陽光パネル４７万枚を敷き詰め、出力１００メガ・ワットの発電施設を造る計画だった。だが、開発区域外での樹木の伐採が確認されたため、現在は千葉県の指導で工事が一時中止されている。

資源エネルギー庁によると、同市でのメガソーラー計画は２０１４年３月にＦＩＴ認定を受けた。事業者は一定期間内に運転を開始しなければ認定が失効する仕組みになっている。同計画は２３年３月に失効期限を迎えたため、事業者は失効期限の延長手続きを行っていた。

だが今回、電力会社への系統連系に関する手続きに不備が見つかり、２３年３月に遡ってＦＩＴの延長は無効と判断した。

県カーボンニュートラル推進課などによると、同計画で認定された買い取り価格は１キロ・ワット時あたり３６円。設備の低廉化などを背景にＦＩＴ価格は引き下げられており、２６年度の買い取り価格は同８・６円に下落している。仮に事業者がＦＩＴを再申請し、事業を継続したとしても、買い取り価格の減額は避けられない。

政府・自民党はメガソーラーについて、２７年度から新規事業に対する支援を廃止する方針を固めている。ＦＩＴ認定を受けられなければ売電価格はさらに下がり、事業への影響は一段と大きくなる。