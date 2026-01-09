純烈リーダーの酒井一圭（50）がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」の4人が9日、YouTubeで生配信を行い、純烈と同じレーベルでもある日本クラウンから4月8日にメジャーデビューすることを発表した。

デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の作詞は酒井が務め、作曲は数々のスーパー戦隊シリーズの楽曲を手がけ、氷川きよしの「限界突破サバイバー」では日本レコード大賞で作曲賞を受賞した岩崎貴文氏が務めているという。

23年10月に純烈に続く新グループを作るための「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」の開催を発表してから2年3カ月、ようやく船出の日が決まったが、烈車戦隊トッキュウジャー出身でメンバー最年長のじん(38)は「やっとたどり着けたという想いとこれからだ！ こんなもんじゃねぇという気持ちの両方あります！」と語り、動物戦隊ジュウオウジャー出身のケンケン(29)は「まだ何者でもない我々の生配信を見てくれている皆さんに、メジャーデビューできることリアルタイムでお伝えできることを本当にうれしく思います」と語った。

表題曲のタイトルを発表した際には若干チャット欄がざわついたものの、祝福のコメントであふれた。また生配信中には荒らしのごとくチャット欄で楽曲タイトルをフライングで発表するなどコメント参加をしていた酒井からは「覚悟と忍耐を持って進めば、必ず素晴らしい出会いがモナキに訪れると思います。目の前のことで思い悩み、怒りすら覚えた時は、はるか遠くを見て初心を思い返すように。初心を忘れた者から消え去るゲームであることを、消え去る前に思い出してくれることを私は祈るばかりです。幸運を祈っているよ！」と激励のメッセージが送られた。

メッセージを受けてサカイJr.(37)は「会社員時代もそうでしたが、慣れていくと楽な方にいってしまいがちな時もあえて苦しい方を選んでいきたいと思います」と語り、最年少のおヨネ(28)は「練習の数は裏切らないと思っているので忙しくなっても練習量を減らすことなく頑張りたいと思います」と語った。

更に毎週月曜日21時にオーディションの開催決定からお披露目に至るまでの、密着映像「モナキ誕生密着ドキュメンタリー」をモナキのYouTubeチャンネルで公開することも発表した。第1回目は12日21時に公開される。