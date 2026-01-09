Image: James Pero / Gizmodo US

犬、猫を筆頭に、動物の言葉を理解する「ペット翻訳」なガジェットって、定期的に世に出てきますよね。

1月6日(火)〜9日(金)までラスベガスで開催のCES 2026でもありました。それも今年らしく、ペット翻訳機能がのったスマートグラスとして。

このメガネ、動物データを学んだAI入ってます

それがこの「Syncglasses G2」。Chmu Technologyというスタートアップが手がけるスマートグラスです。

ディスプレイあり、スピーカーあり、カメラありのグラスなのですが、着目すべきはハードよりも主とする機能。ヘルスモニタリング機能とペット翻訳機能です。後者が気になりすぎるだろ！

AIを使ってペットの動向を理解するのをペット翻訳としているわけですが、この機能のためにChmu Technologyは動物のデータを購入しAIをトレーニング。

その実力は…いまだ未知数

Image: James Pero / Gizmodo US

CES会場を取材した米Gizmodoは、展示されているさまざまなガジェットを実際に触りましたが、 Syncglasses G2のペット翻訳機能はお試しできなかったとのこと。

なにせ、CES会場にペット（動物）がいなかったので…。そのかわり、使用イメージ動画を見せてもらったそうですが…米Gizmodoいわくこのデモ動画が「めちゃくちゃAI生成動画っぽかった」と。まぁ、あくまでも使用イメージですから…。

まだ実験的な段階にあるスマートグラス業界は、今まさに正解探しをしているところ。こんなタイプもあって当然、なのかも。