今買って長く着られる「即戦力シャツ」→【ワークマン】に1,000円台で売ってた！

セーターやスウェットトップスとのレイヤードを楽しめる着回し力を備えたシャツは、今買っても季節をまたいで長く活躍が見込めます。【ワークマン】なら、即戦力としてヘビロテできそうなシャツが1,000円台で展開されているもよう！ 季節の移ろいとともに楽しめるワークマンのシャツをリコメンド。

トレンドに左右されないスタンダードな一着

【ワークマン】「レディースデイズスタンダードシャツ」\1,500（税込）

トレンドに依らない伝統的なデザインで飽きがきにくいベーシックなシャツ。ボディラインに馴染みやすい端正なシルエットと、イン・アウトの両方でサマ見えを狙える程よい着丈によって、多彩なスタイリングに着回せそうです。洗濯機で洗えるイージーケア仕様なのも、オンオフ問わず手が伸びるポイントに。カラーは清潔感あふれる全4色から。

こなれ見えするデニムシャツはレイヤードも自在

【ワークマン】「レディース撥水エフォートレスデニムシャツ」\1,780（税込）

まだまだ続く世界的なデニムトレンドの波に乗れるシャツも、プチプラで展開されています。着丈が長めのリラックス感のあるシルエットは、トップスを重ねた際にもバランスよく、チラ見せしやすいのが魅力。タイトなセーターの上からサッと羽織れば、こなれ感がプラスできそうです。カラーは色味の異なるブルー2色とグレー1色の全3色がラインナップ。

コーデを優しく上品に彩る豊富なカラー展開

【ワークマン】「コットンスラブシャンブレー長袖シャツ」\1,280（税込）

8色と豊富なカラー展開で、好みの色を見つけられそうなこちらのアイテム。凹凸感のあるシャンブレー素材がカジュアルなアクセントとしてコーデに映える一着です。デニムライクなカラーのほか、上品なペールトーンが揃っており、冬の装いを優しく彩ってくれそう。厚地すぎない生地はレイヤードしやすく、暖かさが増してくる春先まで頼りにできるはず。

色によってパターンが異なるチェック柄が主役に

【ワークマン】「レディース撥水エフォートレスチェックシャツ」\1,500（税込）

アメカジテイストからトラッドテイストまで対応できそうな、存在感バツグンのチェック柄シャツ。色によって異なるパターンのチェック柄が採用されているのが特徴。色選び次第でガラリと印象を変化させられます。長めの着丈とゆとりのあるシルエットが、自然な体型カバー役も担ってくれそうです。撥水加工も施されているため、雪や雨がちらつく日にも安心して着られそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ