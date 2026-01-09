キャットタワーでくつろいでいるお姉ちゃん猫と一緒に寝たい妹猫が取った行動とは…？決して諦めることなく健気にがんばる妹猫の姿がかわいすぎると話題で、動画は12万9千再生を突破。「こんな妹にゃんこかわいすぎですよね」「目がたまらないねぇ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：お姉ちゃんと『一緒に寝たい妹猫』→場所がなかった結果…尊すぎる『健気な行動』】

仲良し姉妹

Instagramアカウント『miru_neko710』に投稿されたのは、お姉ちゃん猫と一緒に寝ようと奮闘している妹猫の様子です。動画に登場するのは、2024年7月10日生まれのスコティッシュストレート、「みる」ちゃんと、2025年7月11日生まれのミヌエット、「ふぅ」ちゃん。2匹は共にふわふわの毛並みを持つお茶目でかわいい女の子です。

この日みるちゃんは、お気に入りのキャットタワーのてっぺんで寝そべってくつろいでいたのだそうです。みるちゃんのことが大好きなふぅちゃんは、一緒に寝たくてタワー頂上の1段下のところまでやってきたといいます。

スペースはないけれど

しかし、1番上はみるちゃんが占領してしまっていて、どう見てもふぅちゃんの登る隙間がなかったのだとか。ふぅちゃんは、困ったように飼い主さんをじっと見つめてきたとのこと。

スペースがなくても諦めたくないふぅちゃんは、そっと前足だけをタワーのてっぺんに乗せたのだそうです。まるで「ここだけでも一緒に…」と願うようにちょこんと添えられたその手は、なんともいじらしくて、見る人の心をわしづかみにしてしまいます。

優しい世界

マイペースにお昼寝を続けるみるちゃんの隣で、ただ手を乗せたまま静かに佇むふぅちゃんの様子からは、「お姉ちゃんが大好きでたまらない」という気持ちがひしひしと伝わってきたといいます。2匹が醸し出すほほえましい光景は、観る人の心をじんわりと癒してくれることとなったのでした。

みるちゃん＆ふぅちゃん姉妹の自由で愛らしい日々の様子は、これからもたくさんの人々に笑顔とパワーを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「一緒におねんねしたいんだよねぇ」「妹ちゃんはお姉ちゃんが大好きなんですね」「『いーれてー』って言っているみたいですね」「がんばって2匹一緒に座ろうね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「miru_neko710」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。