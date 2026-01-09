これ、覚えてるーーー！？【マクドナルド】2025年の「バーガー・スイーツ」を振り返り♡

2025年もさまざまな「バーガー・スイーツ」で楽しませてくれた【マクドナルド】。シーズンごとに発売される季節の定番バーガー以外にも、初登場となるメニューも多数登場し、1年中飽きのこない味わいを堪能できたはず。そこで今回は、2025年に発売されたバーガーとスイーツをそれぞれ振り返っていきます。

1年を締めくくるのはやっぱりこのシリーズ

マクドナルドの冬の定番といえば、やっぱり「グラコロ®」。2025年のラストを飾る限定メニューの第1弾として発売された「コク旨ビーフデミグラコロ」は、公式サイトによるとクリーミーなグラコロにビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングを組み合わせているそう。グラタンコロッケとビーフシチュー、豪華なメインディッシュを一度で味わえる贅沢な一品になっていたようです。

いつもと違うにんにくマヨがポイント

2025年10月に発売された「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、人気対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズとの初コラボで登場した商品。ゲームキャラクターのリュウに惹かれて筆者も実食してみましたが、たまごとてりやきという点は、春の定番限定メニュー「てりたまバーガー®」と似ていたものの、食欲をそそる焦がしにんにくマヨの風味がクセになる味わいでした。

見た目も味もキュートな不二家コラボ

2025年7月に発売された「マックフルーリー® LOOKストロベリー」は、マクドナルドと【不二家】のコラボで実現した「マックのお菓子スイーツ」の1つ。マックフルーリーの容器も「LOOKチョコレート」のパッケージ仕様に変わり、見た目も味も楽しめることで話題を集めました。

ミルキー × ホットパイのコラボも話題に

「ミルキーパイ」も「マックフルーリー® LOOKストロベリー」と同じ、不二家コラボで誕生したスイーツ。ミルキーパイに入っている練乳クリームに「ミルキー」と同じ練乳を使用し、ミルキー特有の濃厚な甘みを再現した点が特徴的でした。こちらもパッケージはお菓子と同じ仕様に変わり、ワンポイントでペコちゃんのイラストが描かれました。

2025年は季節限定商品に加えて、さまざまなコラボ商品でも楽しませてくれた【マクドナルド】。2026年も、あっと驚くような「バーガー・スイーツ」との出会いに期待できそうです。

writer：河合 ひかる