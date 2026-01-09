人気グラビアアイドルの藤乃あおいさんが5日に亡くなっていたことが9日、分かった。27歳。本人のX（旧ツイッター）で、「藤乃あおいの母より」という形で発表された。



【写真】藤乃あおいさんが最後に記した手紙

Xでは「ご報告」として「藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」（原文まま）と発表された。投稿には、藤乃さんが生前に出した写真集やDVDなどが飾られた祭壇の写真が添えられた。



藤乃さんは2020年にグラビアアイドルとしてデビュー。持ち前のグラマラスボディで人気を博していた。2023年にガンの闘病をしていることを告白し、グラビアの活動は休止していた。翌2024年8月に復帰し、2025年末をもって芸能活動を引退した。2025年12月31日にSNSに公開した文書では「今の私の状態的には、嘘でも『大丈夫』や『元気』と言える状態では全くありません」「全てにおいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくない。ギリギリな身体との戦いを日々送っております」と病状が思わしくないことを記していた。



（よろず～ニュース編集部）