女優の本仮屋ユイカが９日までに自身のＳＮＳを更新し、仕事再開を報告した。

４日、自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＯＮＥ―Ｊ」（日曜・前８時）を体調不良のため欠席していた本仮屋だが、インスタグラムで「ご心配おかけして申し訳ありません。体調不良から回復し、お仕事を再開させて頂きました」と記し、「メッセージをくださった皆さま、ありがとうございました。心から感謝しております。皆さまもくれぐれもご自愛くださいませ」と伝えた。

また「さて、昨年イギリスに編み物を学びに行った旅、『ニット！ニット！ニット！〜イギリス・編み物紀行』がＥテレで１／９（金）午前０：００〜１：３０（木曜深夜）再放送されます。（ＮＨＫプラスで１週間の見逃し配信もあります）」（原文ママ）と撮影時のオフショットとともに告知した。

この投稿には「ホッとしました」「これからも調子が悪い時は決してご無理をなさらずに充分に休んで下さいね」「ご回復されてひとまず安心しました！」「無理せず、ゆっくりゆったりまったりとお過ごし下さいませ」「可愛い過ぎる女神」などと気遣う声が集まっている。