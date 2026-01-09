イクラなど魚卵の多くが高騰する中で、ご飯のお供としても人気の「明太子」は、価格が安定しています。魚卵の中で“一強状態”ともいえる安定感、そのワケは？

■北海道展で人気の「イクラ」 価格は高騰

寒い日に食べたいみそラーメンに、カニがこれでもかとのった豪華海鮮弁当。この味を目指して、開店と同時に行列ができていたのは、8日から始まった北海道展。北海道の絶品グルメが、東京の百貨店に集結しました。

来場客

「いろいろ入っている。カニ、イクラ、ウニ。北海道行った気分になる」

来場客

「東京では見ないもの」

──値段は？

来場客

「気にしないで買いました」

普段食べられない逸品に、お財布のヒモもゆるみます。

来場客

「イクラとエビ目当てで。年末年始がんばった、ご褒美」

物産展でも人気の「イクラ」。北海道の海の幸をふんだんに使った弁当に彩りを加えますが、秋サケの不漁などで価格は高騰。

■明太子やたらこ、価格安定

そんな中、お手頃に買える魚卵があります。

佐藤水産 東京営業部 木下貴章さん

「イクラ高騰、すじこ高騰。たらこが安定的」

イクラやすじこ、数の子など魚卵の価格が年々高騰する中、スケトウダラが原料の明太子やたらこの価格はほとんど変わりません。

東京豊洲市場の卸売価格をみると、イクラは市場が開設した2018年と比べて倍以上となっていますが、明太子は1キロ2000円前後をほぼ横ばいで推移。他の魚卵と比べ、ほとんど価格が変わらず安定しているのです。

■明太子の食べ放題、20年続ける店も

福岡・博多の味が食べられる都内の飲食店。寒い日に食べたい本場のもつ鍋も名物ですが、この店がここまでにぎわうワケが。

お客さん

「明太子にひかれましたよね」

「食べ放題っていうのも魅力」

ランチタイムは、明太子が食べ放題。

──きょう、どのくらい食べてますか？

お客さん

「（明太子）一本半くらい、まだいけます」

──明太子なくなった？

お客さん

「なくなった、いきましょう。明太子おかわり」

明太子は比較的価格が安定しているため、オープン以来20年、食べ放題を続けることができているといいます。

■明太子の価格、安定している理由は？

豊洲市場の関係者によると、明太子の価格が安定している理由は主に2つ。

1つ目は明太子の原料「スケトウダラ」の漁獲量が安定していること。

もう1つは、海外で明太子を食べる文化があまりないこと。競争相手が少ないため、安定した価格が続いているという見方もあります。

■スーパーのお客さんに聞いた「アレンジ技」

ご飯のお供として、食卓でもおなじみの明太子。

都内のスーパーでは9日。

いさみ屋小竹向原店 鮮魚部主任 小泉充儀さん

「きょうは広告の品で80グラム入り1パック322円」

明太子は魚卵の中でも一番の売れ筋のため、よく特売をしているといいます。

さまざまな料理に使える明太子。アレンジレシピを聞いてみると…。

50代

「明太子をじゃがいもにまぶして食べる。明太子バターポテト。チーズとかのっけて食べる」

60代

「サラダに使う時もある。明太子をマヨネーズとあえてドレッシング作る。皮残ったやつは捨てないでおにぎりの具にしたり」

60代

「パスタに使ったり野菜とあえたり。パスタは火からおろしてから生のままあえたり。塩気があるので他に塩分たさなくていい」

手頃さ“一強状態”の明太子。家計の強い味方です。