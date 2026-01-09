パパさんが自宅で熱唱している時、ワンコはどんな表情で歌を聴いている…？投稿は記事執筆時点で35万7000回再生を突破し、「おもろすぎるw」「目つきが最高」「声を出して笑った」と爆笑する人が続出しています。

【動画：自宅でカラオケをする男性→大熱唱する横で、犬が…思わず笑ってしまう『表情』と温度差】

パパが熱唱している時のワンコの表情

TikTokアカウント「aki_a.k.a_ydk」に投稿されたのは、パパさんが自宅でカラオケを楽しんでいる時の元野犬「アキ」ちゃんの様子です。軽やかなステップを踏みながら熱唱中のパパさんは、とても気持ち良さそう！すぐそばにいるアキちゃんも、笑顔で付き合ってくれているのかと思いきや…？

なんとアキちゃんはニコリともせず、ものすごく冷めた目でパパさんを見ていたとか！どうやら「マジかコイツ…。こっちが恥ずかしくなるくらいの大熱唱じゃん」とドン引きしているようです。

2人の温度差に爆笑

アキちゃんが「パパを止めてよ」と訴えるように、ママさんの方をチラッと見る場面も。しかしパパさんはアキちゃんの冷めた反応など気にせずに、全力で歌い続けます。するとアキちゃんは「もう付き合いきれん…」とばかりに、その場でウトウトし始めたそう。

ところがパパさんの大きな歌声のせいで、アキちゃんは全然気持ち良く眠れずに迷惑そうなご様子。アキちゃんの反応と2人の温度差が面白すぎて、思わず笑ってしまうママさんなのでした。

この投稿には「可愛すぎw」「クセ強飼い主に困惑しとる笑」「また、始まったよって顔してて草」「会社の3次会で帰りたい新卒の顔しとる」「楽しい家に来れて良かったね！」といったコメントが寄せられています。

ワンコのために歌ったら…？

別の日、パパさんは椅子に座っているアキちゃんを見つめながら、心を込めて歌を歌ってみたそう。アキちゃんは途中であくびをしたり、「まだ終わらないのかな？」と後ろを向いたりしていたものの、なんだかんだ最後まで付き合ってくれたといいます。

きっとアキちゃんのためにリサイタルを開くのが、パパさんなりの愛情だということを理解しているのでしょう。これからもアキちゃんとご家族が、愛にあふれた愉快な日々を過ごせますように。

アキちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「aki_a.k.a_ydk」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「aki_a.k.a_ydk」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。