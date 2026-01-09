



スターバックスの2026年「バレンタイン」は、いつまで？

今年、スターバックスのバレンタインの始まりは、カカオの“深み”を楽しむ2つのビバレッジで飾られます。

2026年1月14日（水）より販売される「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」と「カカオ ムース ラテ」。

濃厚なカカオに、甘酸っぱいストロベリーやなめらかなムースを重ねた上品な味わいを楽しめます。



商品名「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」販売期間2026年1月14日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格＜持ち帰り＞717円＜店内利用＞730円サイズTallのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「カカオ ムース ラテ」販売期間2026年1月14日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格＜持ち帰り＞ Short 599円 / Tall 638円 / Grande 682円 / Venti® 726円＜店内利用＞ Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti® 740円サイズShort / Tall / Grande / Venti®の4サイズ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」は、どんな味？

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」は、クリームカカオベースにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まろやかでコクのあるカカオの味わいを引き出した一杯。ジェラートのようになめらかな口当たりに仕上がっています。

ひと口飲むと、カカオの深みを感じながら、甘酸っぱいストロベリー果肉の華やかさが口に広がっていきます。

カカオ自体も後味はすっきりとしていて飲みやすく、まるで上質なデザートのような満足感です。

トップには、ふんわりと軽やかなショコラムースと、レッドベリーグラサージュソースを重ね、サクッとした食感のストロベリーフレーバーキャンディーをアクセントに。

混ぜ合わせても、そのまま味わっても、口に運ぶたびに新しい表情を見せる、リッチな味わいのカカオ体験です。

また、エスプレッソショットを追加（＋55円）するのがおすすめのカスタマイズ。

エスプレッソの香ばしいほろ苦さが、カカオの味わいにより深みをもたせます。甘酸っぱいストロベリー果肉とのコントラストを際立たせることで、大人な味わいの一杯にもできますよ。



「カカオ ムース ラテ」は、どんな味？

「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるラテ。

トップのショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘みが調和するように広がります。

ひと口飲むごとに、仕上げのシェイブカカオがほろりと崩れ、心地よいビターの余韻を添えるアクセントに。

静かで落ち着いたひとときをもたらす、大人なカカオラテ。

その深みを、ゆっくりと味わってみては。



Text：税所奈津子

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

