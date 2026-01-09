AMERICAN HOLIC×PENNEY’S第3弾♡春を先取る大人アメカジ

ONにもOFFにも自然体で楽しめるスタイルを提案するAMERICAN HOLICから、PENNEY’Sとの第3弾コラボが登場。今回は、ヴィンテージ感のある素材や春色を効かせたアイテムが揃い、日常にほどよい“アメカジ”のエッセンスをプラスしてくれます。大人の女性が気負わず取り入れられるラインアップは、春先のお出かけ気分を高めてくれるはずです♡

アメカジを楽しむ主役アパレル

ワークテイストをベースにしたアパレルは、AMERICAN HOLICらしい着やすさが魅力。

【PENNEY’S】デニムカバーオール



価格：7,990円

ノーカラーで程よいオーバーサイズ。ニットやスウェットも重ねやすい一枚。

【PENNEY’S】デニムワークスカート



価格：5,490円

後ろゴム仕様で快適な履き心地。Aラインですっきり見えます。

サイズ：フリー（カラー：Ivory／Indigo）

【PENNEY’S】ワークシャツ



価格：4,990円

フェード加工のデニムとオリジナルチェック柄のアソート展開。羽織りとしても活躍。

サイズ：フリー（カラー：Light Indigo／Check）

【PENNEY’S】オゾン加工スウェット



価格：4,490円

環境に配慮したオゾン加工で、ヴィンテージ感ある色合いに仕上げました。

サイズ：フリー（カラー：Gray Mixture／Orange／Green／Sax）

春のお出かけに映える雑貨

【PENNEY’S】ロゴトートバッグ



価格：2,990円

雑貨は実用性とデザイン性を兼ね備えたラインアップ。A4対応で通勤通学にも便利。

カラー：White／Orange／Green,Sax

【PENNEY’S】配色キャップ



価格：2,990円

ピンクFOXワッペンがアクセント。

カラー：Ivory／Blue／Black

【PENNEY’S】パッカブルリュックサック

価格：4,990円

折り畳める仕様で旅行のサブバッグにも。

カラー：Gray／Blue／Black

【PENNEY’S】ナイロンサコッシュ



価格：3,990円

コンパクトでシーズンレスに使えます。

カラー：Beige／Dark Navy

ピンクFOXが可愛いチャーム

【PENNEY’S】ミニポーチ付きチャーム



価格：2,490円

遊び心を添えるチャーム類も充実。取り外し可能でアレンジ自在。

カラー：Multi

【PENNEY’S】フォックステールチャーム



価格：2,490円

ふわふわのFOXテールがコーデのポイントに。

カラー：Multi

春を楽しむ大人アメカジ

AMERICAN HOLICとPENNEY’Sが提案する第3弾コラボは、ラフさの中に女性らしさが光るラインアップ。ヴィンテージ感や春色を程よく取り入れることで、毎日のコーデがぐっと新鮮に仕上がります。

お気に入りの一点を見つけて、春のお出かけをもっと自由に楽しんでみてください♪