実は「立命館大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「倉木麻衣」を抑えた堂々の1位は？
関西に根ざしながらも、国際的な視野を持つ立命館大学。華やかな表舞台とのギャップが、意外性として話題を呼んでいます。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は立命館大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は歌手の倉木麻衣さんです。16歳のときに『Baby I Like』で全米デビューし、同年に日本でもシングル『Love, Day After Tomorrow』でデビュー。歌手活動と勉学を両立し、立命館大学産業社会学部を卒業しています。
2000年からは、アニメ『名探偵コナン』（日本テレビ系）のテーマソングを長きに渡り担当。同一アーティストによるアニメテーマソングの再多数記録としてギネス世界記録にも認定されました。11月2日からは、全国ツアー『Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜』がスタートしています。
回答者からは「かっこいいと思った」（30代女性／埼玉県）、「学生時代から歌手として活躍していたため、大学に通っていたこと自体が意外でした」（40代男性／北海道）、「世界的に活躍する歌手が立命館大学出身と知り、学業と音楽活動の両立に感心したため」（50代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ナインティナインの岡村隆史さんです。大学在学中に吉本興業のタレント養成所「NSC」に入所。8年間在籍したものの大学は中退しています。
1990年に矢部浩之さんとナインティナインを結成。『めちゃ2イケてるッ！』（フジテレビ系）や『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）など、数多くの冠番組が人気を博しました。13日には『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）のラジオ特番で、33年ぶりにABCラジオに登場します。
回答コメントでは「高学歴だと知らなかったため」（20代女性／東京都）、「お馬鹿な事ばかりやっている芸人さんって感じだったので、だからめちゃイケで先生やっていたんだなって納得」（30代女性／栃木県）、「全く賢いとは知りませんでした」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は立命館大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：倉木麻衣／57票
2000年からは、アニメ『名探偵コナン』（日本テレビ系）のテーマソングを長きに渡り担当。同一アーティストによるアニメテーマソングの再多数記録としてギネス世界記録にも認定されました。11月2日からは、全国ツアー『Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜』がスタートしています。
回答者からは「かっこいいと思った」（30代女性／埼玉県）、「学生時代から歌手として活躍していたため、大学に通っていたこと自体が意外でした」（40代男性／北海道）、「世界的に活躍する歌手が立命館大学出身と知り、学業と音楽活動の両立に感心したため」（50代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：岡村隆史／87票
1位にランクインしたのは、ナインティナインの岡村隆史さんです。大学在学中に吉本興業のタレント養成所「NSC」に入所。8年間在籍したものの大学は中退しています。
1990年に矢部浩之さんとナインティナインを結成。『めちゃ2イケてるッ！』（フジテレビ系）や『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）など、数多くの冠番組が人気を博しました。13日には『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）のラジオ特番で、33年ぶりにABCラジオに登場します。
回答コメントでは「高学歴だと知らなかったため」（20代女性／東京都）、「お馬鹿な事ばかりやっている芸人さんって感じだったので、だからめちゃイケで先生やっていたんだなって納得」（30代女性／栃木県）、「全く賢いとは知りませんでした」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)