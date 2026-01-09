°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ä¡×³ëÆ£ÌÀ¤«¤¹¡¡±Ç²è¡ÖBlack¡¡Box¡¡Diaries¡×Âçºå¤Ê¤É¤Ç¸ø³«
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥»á¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼«¿È¤ÎÀÈï³²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖBlack¡¡Box¡¡Diaries¡×¤ÎÂçºå¤Ç¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡Æ±±Ç²è¤Ï°ËÆ£»á¤¬ÃËÀ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ17Ç¯¤Ë²ñ¸«¤Ç¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¡£·º»öÁÊ¾Ù¤ÇÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì±»ö¤Ç¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯1·î¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â´Ú¹ñ¡¦³ø»³¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¾å±Ç¡£ºòÇ¯3·î¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ø³«¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ä²ñÏÃ¤Ê¤É¤¬µö²Ä¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±½¤Àµ¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î1´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î9Æü¤«¤éÂçºå¡¢Ê¡²¬¡¢²£ÉÍ¡¢°¦ÃÎ¡¢¹Åç¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ËÆ£»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢³°¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤éÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Áê¼êÃËÀ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤È¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¤â¤¢¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿´¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»×¤¤¤ò°ìµ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖËµ´Ñ¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ëËµ´Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀË½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿°µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉÔ¾òÍý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¿È¤Î²ó¤ê¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¸À¤Ç¤âÀ¼¤¬¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±Ç²è¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿°ËÆ£»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸µÊÛ¸îÃÄ¤ÎÀ¾¹ÍÛ»ÒÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬Á°Æü8Æü¤Ë¡¢»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¸øÉ½¡£¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£