「スタッフにも大人気です…！」【カルディ】店員さんに聞いた「売り切れ必至の鍋つゆ＆鍋の素」3選
【カルディ】この冬おすすめの「鍋つゆ＆鍋の素」3選！
国内外のさまざまな食品や調味料がそろう「カルディ」。今回はその中から、“冬にぴったりな鍋つゆ＆鍋の素”を厳選してご紹介します。
今回はカルディの店員さんに教えていただいた「今売れている人気商品」をフードライターの筆者が実食リポート。気になる味わいや魅力を詳しくお届けしますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
1. 「蟹白湯鍋つゆ」321円（※）
最初に紹介するのは、「蟹白湯鍋つゆ 600g（2〜3人前）」321円（※税込）。風味の異なる3種類の蟹エキスをぜいたくに使用した白湯（パイタン）の鍋つゆで、昆布と鰹出汁も加えられています。
カルディの店員さんによると、「カルディのスタッフの間でも大人気の鍋つゆです。〆に麺を入れてもごはんを入れても、蟹の出汁がしっかり効いていてとてもおいしいんです」とのこと。
鍋つゆを沸騰させ、好みの具材を入れて煮込めば完成。スープが沸騰した瞬間から蟹の香りがふわっと広がり、食欲をそそります。
まろやかな白湯スープは、昆布と鰹出汁が効いた和風の味わいで食べやすく、そこに蟹の風味が重なって上品な味わいになります。具材に蟹のエキスがしみこみ、食べるたびに幸せな気持ちになる一品です。
※記載の価格は、2026年1月15日までのSALE価格です
2. 「火鍋の素」398円
続いて紹介するのは、「火鍋の素 2〜3人前」398円（税込）。白湯と麻辣（マーラー）を合わせた、香港やマカオ、台湾、シンガポールなどで人気の「火鍋」を手軽に楽しめる、カルディオリジナル商品です。
店員さんによると、「鍋の素の中でも特に人気が高く、毎年よく売れています」とのこと。
商品には火鍋の素1袋と、クコの実、唐辛子、クミンがセットされたトッピング1袋が入っています。全てを鍋に入れ、水300mlを加えて煮立たせ、好みの具材を入れて煮込めば完成です。
食べてみると、スパイスが効いた刺激的な辛さがありつつも、しっかりとしたうまみを感じられます。自分ではなかなか再現できない、火鍋専門店のような味わいを手軽に楽しめるのが魅力の一品。
トッピングや水の量を調整すれば辛さを調節できるので、辛いものが苦手な人でも安心です。〆にはラーメンが相性抜群でした！
3. 「生姜鍋つゆ」429円
最後に紹介するのは、「生姜鍋つゆ 600g（2〜3人前）」429円（税込）。名古屋コーチンの鶏がらをベースに国産黄金生姜ペーストを加えた、塩ベースの鍋つゆです。
カルディの店員さんによると、「2025年に初めてカルディから発売された鍋つゆで、生姜入りなので寒い日にぴったりですよ」とのことでした。
こちらも鍋つゆを沸騰させて、好みの具材を入れて煮込めば完成です。ひと口食べると、鶏がらベースのコクがありながらも後味はすっきり。生姜の風味は強過ぎず、ほんのりと感じられる程度で食べやすさも◎。
生姜の風味をもっと楽しみたい人には、「追い生姜」もおすすめです。すりおろした生姜を加えることで、より濃厚でパンチのある味わいに変化します。カラダの芯から温まり、寒い日にぴったりの一品です。
いかがでしたか。気になる商品がありましたら、「カルディ」でぜひチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)