ナンバープレートで地元愛を感じる「中国地方の地名」ランキング！ 2位「広島」を大差で抑えた1位は？
中国地方の地名には、その土地の自然や歴史、地域性がしっかりと根付いています。ナンバープレートという日常の中に溶け込みながらも、確かな地元愛を感じさせてくれる存在です。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる中国地方の地名」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
広島といえば、カープ女子でもおなじみの「広島東洋カープ」が有名。2023年からはボールとマスコットキャラクターである「カープ坊や」が描かれた図柄入りナンバープレートも交付されています。
回答者からは「お好み焼きとかカープとか広島は地元愛が強い印象がある」（40代男性／岩手県）、「新聞や野球ファン、原爆、ドームなど、地元に根ざした情報発信が盛んだと思うから」（40代女性／兵庫県）、「濃い人が多そうだから」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
出雲は縁結びの神様「大国主大神」を祭る出雲大社があり、良縁祈願で全国から観光客が訪れる縁結びの地。日本海の絶景が広がる日御碕も見どころです。
回答コメントでは「神様がいる地名で地元の人の気持ちが表れていそうだからです」（50代男性／兵庫県）、「歴史の深い文化的な土地だから」（30代男性／大阪府）、「神聖な感じがするから誇りを持っていそう」（20代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる中国地方の地名」ランキングを紹介します！
2位：広島（広島県）／46票2位にランクインしたのは、広島です。名物グルメが豊富で、お好み焼きやもみじ饅頭、牡蠣などは必食。広島ナンバーは広島市や呉市など15市町が対象と、広域にわたり交付されています。
広島といえば、カープ女子でもおなじみの「広島東洋カープ」が有名。2023年からはボールとマスコットキャラクターである「カープ坊や」が描かれた図柄入りナンバープレートも交付されています。
回答者からは「お好み焼きとかカープとか広島は地元愛が強い印象がある」（40代男性／岩手県）、「新聞や野球ファン、原爆、ドームなど、地元に根ざした情報発信が盛んだと思うから」（40代女性／兵庫県）、「濃い人が多そうだから」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：出雲（島根県）／130票1位にランクインしたのは、島根県の出雲です。出雲市、飯南町、奥出雲町が交付対象で、2020年からは出雲神話であるヤマタノオロチをモチーフとした図柄入りナンバープレートも交付しています。
出雲は縁結びの神様「大国主大神」を祭る出雲大社があり、良縁祈願で全国から観光客が訪れる縁結びの地。日本海の絶景が広がる日御碕も見どころです。
回答コメントでは「神様がいる地名で地元の人の気持ちが表れていそうだからです」（50代男性／兵庫県）、「歴史の深い文化的な土地だから」（30代男性／大阪府）、「神聖な感じがするから誇りを持っていそう」（20代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)