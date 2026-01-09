心が躍るあの言葉や、運動会の定番種目など、ジャンルの異なる3つの言葉に共通して入るひらがなを当てるクイズです。ヒントは「日常の何気ない瞬間」に隠れている言葉。1分以内にすべての言葉を完成させて、脳をすっきり活性化させましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常でよく耳にする「あの言葉」たちが登場します。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□めき
なぞ□□
□□ょうそう

答えを見る






正解：とき

正解は「とき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「とき」を入れると、次のようになります。

・ときめき（時めき／胸が躍ること）
・なぞとき（謎解き）
・ときょうそう（徒競走）

恋愛や感動で心が動く「ときめき」、今まさにあなたが挑戦している「なぞとき」、そして運動会の花形である「ときょうそう」。どれもなじみ深い言葉ですね。

このように共通点を探す習慣は、記憶力の維持にも役立ちますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)