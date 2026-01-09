【ひらがなクイズ】共通する「2文字のひらがな」を探そう！ 運動会の定番種目がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常でよく耳にする「あの言葉」たちが登場します。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。
□□めき
なぞ□□
□□ょうそう
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「とき」を入れると、次のようになります。
・ときめき（時めき／胸が躍ること）
・なぞとき（謎解き）
・ときょうそう（徒競走）
恋愛や感動で心が動く「ときめき」、今まさにあなたが挑戦している「なぞとき」、そして運動会の花形である「ときょうそう」。どれもなじみ深い言葉ですね。
このように共通点を探す習慣は、記憶力の維持にも役立ちますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
