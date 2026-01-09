洋風や中華にも変身！ 余ったお餅の「絶品アレンジレシピ」5選
お正月を過ぎると、「そろそろお餅に飽きてきた……」と感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、お餅は和風だけでなく、洋風や中華にも変身する万能な食材です。
今回は、驚くほどおいしく餅を消費できる「絶品アレンジレシピ」を5つ厳選しました。定番の味にひと工夫加えるだけで、余ったお餅が食卓の主役へと生まれ変わりますよ。
餅を薄く伸ばして生地代わりに使う、手軽なアイデアピザです。
【作り方】
・餅を耐熱皿に並べて少量の水（小さじ1程度）を入れ、電子レンジで柔らかくなるまで加熱する
・ラップなどを敷いた上で、餅を重ねてめん棒で薄い円形に伸ばす（熱いので注意）
・フライパンやトースターで餅生地を軽く焼き、ピザソース、具材（タマネギ、ピーマン、ソーセージなど）、チーズを載せて焼く
餅を豚肉で巻くことで、ボリュームのあるメインディッシュになります。
【作り方】
・餅を約1cm幅に細長く切る（スティックタイプの餅だと便利）
・豚バラ肉で餅をきつく巻きつける
・フライパンで全面に焼き色をつけ、しょうゆ、みりん、酒、砂糖などで作った甘辛いタレを絡めながら焼く
手軽に食べられて栄養もある納豆餅。焼いた餅の上に納豆をかけるだけでもおいしいですが、だしを使うのもおすすめです。
【作り方】
・餅は食べやすい一口大にカットする
・納豆はあらかじめ混ぜておく
・鍋でだしやめんつゆを薄めたものを温め、餅を入れる
・餅が柔らかくなったら、だしとともに器に入れ、納豆をトッピングする
餅と合わせる食材を変えることでいろいろアレンジできます。
【作り方】
・餅を約1cm幅に細長く切る（スティックタイプの餅だと便利）
・春巻きの皮を広げ、餅とスライスチーズ、ハムを載せて巻く（ベーコンやキムチなどもおすすめ）
・少し多めの油で揚げ焼きにする
おでんの具には薄揚げの中に餅を入れた「餅巾着」がありますが、どのような鍋料理にも餅は合いますよ。しょうゆベース、みそベース、キムチ鍋などにカットした餅をそのまま入れるだけなので簡単です。
このほか、フライパンで焼いた餅にバターとしょうゆで味付けしたものや、ミートソースの上に餅とチーズを載せてトースターで焼く餅ドリアもおすすめです。また、炊飯するときに餅を入れる（米2合に対して餅10g程度）だけで、もっちりとしたご飯に炊きあがりますよ。
さまざまな料理に使える餅。ぜひ余らせることなく食べきってくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
