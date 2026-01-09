どんなクルマもどんと来い！ 100を超えるサイズラインナップ

ダンロップブランドでタイヤを展開する住友ゴム工業が、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開催中の世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展しています。次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」を中心とした展示をしています。

ダンロップブースで多くの人の注目を集めていたのが、ブース前方に展示されている、いすゞの「117クーペ」です。このクルマはアーティスト活動も行っているモデルの道木マヤさんの愛車。

【画像】これがユーザーの生の声！ どんな感想が寄せられているかチェックする（22枚）

もともとのボディカラーはホワイトですが、今回の展示のためにダンロップのブランドカラーであるイエローでラッピングしたそうです。そして足元には15インチサイズのシンクロウェザーが装着されています。

シンクロウェザーは新たに軽自動車サイズなども増え、117クーペのような旧車にマッチするサイズや、ハイパフォーマンスモデルでも装着できる低扁平（へんぺい）サイズなども用意していて、そのラインナップは100サイズ以上となっています。

注目を集めていたのは117クーペですが、低扁平のサイズを装着するレクサス「IS500」、アウトドアテイストのカスタマイズが施された新型三菱「デリカD:5」などもシンクロウェザーを装着して展示されていました。路面や温度、季節だけでなくさまざまなクルマにもシンクロすることが分かる展示車両のバリエーションとなっています。

日本中から届いた「これ最高！」 生の声に納得

そしてクルマだけでなく、さまざまなシチュエーションにシンクロすることも分かりやすく展示されています。ブースの奥では日本列島を模した図の上に、各エリアのユーザーボイスが表示されているのです。

足元に広がるのは日本列島！ 各地のユーザーボイスとともに、投稿者の愛車と同じサイズのタイヤを展示するこだわりよう。北から南まで、どんなシチュエーションで活躍しているのかが一目で分かり、思わず自分の愛車と重ね合わせて見入ってしまう

ユーザーの愛車の装着サイズと同じタイヤも展示されており、使用シチュエーションをイメージしやすい展示となっています。

さらに雑誌「BRUTUS」とコラボレーションした展示物も用意。シンクロウェザーの特徴や、なぜさまざまなシチュエーションにシンクロできるのかが、イラストを使った分かりやすい解説で説明されています。

多岐にわたるジャンルのクルマに装着することにより、シンクロウェザーの懐の深さを感じられるのが、ダンロップブースの特徴となっています。ここでは、シンクロウェザーのユーザー層がさらに広がるのではないかと思わせる世界観が広がっています。

※ ※ ※

「東京オートサロン2026」は、2026年1月11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催中。住友ゴム工業のダンロップブースは、中ホール4です。