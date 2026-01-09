Photo: Gizmodo編集部

使いやすいかどうかはさておき、めちゃくちゃおもしろいアプローチだよね。

CES 2026でRazerが見せてきたコンセプトモデルは、スマートグラスとは別ルートの「AIウェアラブル」でした。

見た目はヘッドホンで、左右のハウジングの側面に2つのカメラを仕込み、ユーザーが見ているものをAIと共有できるというコンセプト機「Project Motoko」です。

AI-native wireless headsetという位置づけのアイテムで、Snapdragon系プロセッサを内蔵。Wi-FiでGrok／OpenAI／GeminiなどのAIモデルとつながります。

Photo: Gizmodo編集部

眼の前の英語のメニューを日本語に訳して話してくれたり、接続しているデバイスに文字で表示もしてくれる。これは海外出張中に便利すぎる機能だよなあ。

また動画を見るかぎり、カメラの視界内の食材から作れるメニューを教えてくれたり、ワークアウト中のフォーム修正を音声で指示してくれたり、高難易度のゲームプレイ中に攻略法を教えてくれるみたい。

Photo: Gizmodo編集部

AIフロントエンドデバイスとして単体で使えるもののほか、スマートフォンなどとの接続が必要な機能もあるようですが、eSIMが使えるのでなければ、スマホとセットで使ったほうがいいかもしれませんね。回線あってのモノだもんね。

最大のメリットはバッテリー容量でしょう。メガネ型だと、どうしてもちっちゃなバッテリーしか入りません。ヘッドホン型であれば長時間使い続けられるバッテリーをインストールできそう。最初はカメラつきヘッドホンって強引な発想だなと思ったけど、意外とアリかも？

ところでProject "モトコ"の由来はなんでしょうね。攻殻機動隊を連想する人が多いはずですが、実際にそうなんだろうか？

Source: Razer