“ホロライブ”一番くじに新作登場！ 白上フブキたちがヴィラン衣装の描き起こしフィギュアに
女性VTuberタレントグループ“ホロライブ”を題材にした「一番くじ ホロライブ 〜Villain Style〜」が、1月10日（土）から、「ローソン」や書店、「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。
【写真】大神ミオや角巻わためも！ ヴィラン衣装がかっこいい景品一覧
■衣装の細部にまでこだわりが
今回登場する「一番くじ ホロライブ 〜Villain Style〜」は、“ヴィラン”がテーマのオリジナル衣装に身を包んだホロライブメンバーの描き起こしイラストを使用した、全13等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、白上フブキ、大神ミオ、角巻わため、獅白ぼたんの4名の、描き起こしイラストを元に衣装の細部まで作りこまれたフィギュアが並ぶ。
また、世界観たっぷりな「アクリルビジュアルボード」や、デフォルメ姿がかわいらしい「ちょこのっこフィギュア」、オーロラ加工を施した「オーロラアクリルスタンド」も展開。
そのほか「缶バッジセット」、「アクリルチャーム」、「ラバーチャーム」などの多彩なアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、全8種の描き起こしイラストとオリジナル衣装の設定資料を収録したA4サイズの「ブックレット」が提供される。
【写真】大神ミオや角巻わためも！ ヴィラン衣装がかっこいい景品一覧
■衣装の細部にまでこだわりが
今回登場する「一番くじ ホロライブ 〜Villain Style〜」は、“ヴィラン”がテーマのオリジナル衣装に身を包んだホロライブメンバーの描き起こしイラストを使用した、全13等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、世界観たっぷりな「アクリルビジュアルボード」や、デフォルメ姿がかわいらしい「ちょこのっこフィギュア」、オーロラ加工を施した「オーロラアクリルスタンド」も展開。
そのほか「缶バッジセット」、「アクリルチャーム」、「ラバーチャーム」などの多彩なアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、全8種の描き起こしイラストとオリジナル衣装の設定資料を収録したA4サイズの「ブックレット」が提供される。