¡¡Ý¯ºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¡¢º£·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à²Ã¹©¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡TBS¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤ËÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿Á´¿È¤ò¼Ì¤·¤¿ÅöÆü¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÈÖ¸«¤»¤¿¤¤¤Ï¤º¤ÎÁ´¿È¤¬Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤¿Í¾Çò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈùÌ¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤Î¡ÁËÜÅö¤Ë¼Ì¿¿²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²Ã¹©¤Ç¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÌÏº÷¤·¤Æ¤³¤ì¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢²¿¸Î¤«ÇØ·Ê¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥é¥¥é¥«¡¼¥Æ¥ó¤ËÊÑ¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸ÄÀÅª¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤é¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î²ô¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²æ¤é¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¡Ö¥¥é¥¥éÂçÇú¾Ð¡×¡ÖËÜÅö°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£