¿¿ÇòÍ¥´õ¤ÈÁÇ´é¤Ç2S
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×½êÂ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É(Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì)¤¬¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÎàÁÇ´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤ÏÁ°¤Ë1ÅÙ¡¢¿¿Çò¤µ¤ó¤¬°úÂà¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÊý¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢10Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¿¿ÇòÍ¥´õ¤È¤Î²áµî¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥É¤Ï¸½ºß¤ÎÇÉ¼ê¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç´é¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¾Ð´é¤Ç¿¿Çò¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Á¡×¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¹õÈ±¤Ç¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¥í¥ó¥°»þÂå ¤Þ¤µ¤«STARDOM¤ÇÁÈ¤à¤È¤Ï¤Í¤§¡Ä¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡£22Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÁíÁªµó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Î¿Íµ¤1°Ì(Áí¹ç11°Ì)¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤âÃÄÂÎ¤¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡£