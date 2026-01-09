¡Ö143»î¹ç½Ð¤ë¤Î¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¤Ç¼¨¤·¤¿¼«³Ð¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¾È½à¤òÄê¤á¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï¡Ä
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤È5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤³2Ç¯¡¢ÌµÇ°¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃË¤Ï¡Ö143»î¹ç½Ð¤ë¤Î¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ÆºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò¤â¤¦°ì²ó¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ï±¦Â¼óÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ºòÇ¯¤ÏÏÆÊ¢ÄË¤ä¹øÄË¤Ê¤É¤Ç75»î¹ç½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¤Ïº£µ¨Í£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï²¿¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿¿¤ÃÀè¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤¬Á´»î¹ç½Ð¾ì¤È¤È¤â¤ËÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÅê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºòµ¨3³ä1ÎÒ¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¶áÆ£¤Ç¤¹¤éµåÂ®150¥¥í°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ1³ä9Ê¬¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æº£¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÁ°µÓ¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ö¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¡×¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÂÇ·âÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡ÖÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ú¤¤Ä¤±¤Æ¡¢ÃÙ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ°¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£²ÝÂê¹îÉþ¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø¤Îà¶áÆ»á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´143»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿23Ç¯¤ÏºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£·ä¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¶áÆ£¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë