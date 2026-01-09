1月9日午後8時8分ごろ、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【写真を見る】千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震 茨城、埼玉、東京、神奈川、栃木、群馬、静岡などで揺れ 津波の心配なし【地震情報】

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、千葉県の大網白里市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□千葉県

大網白里市

■震度3

□千葉県

茂原市 東金市 山武市

九十九里町 横芝光町 一宮町

睦沢町 長生村 白子町

長柄町 長南町 千葉若葉区

市原市 いすみ市

□茨城県

稲敷市

■震度2

□千葉県

旭市 匝瑳市 香取市

神崎町 多古町 芝山町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉緑区 千葉美浜区 市川市

船橋市 野田市 成田市

千葉佐倉市 習志野市 八千代市

鎌ケ谷市 四街道市 八街市

印西市 白井市 酒々井町

君津市 大多喜町

□茨城県

土浦市 石岡市 龍ケ崎市

取手市 茨城鹿嶋市 潮来市

筑西市 坂東市 神栖市

行方市 鉾田市 美浦村

笠間市 小美玉市 茨城町

□埼玉県

さいたま緑区 川口市

□東京都

東京足立区

□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜港北区 横浜緑区 川崎中原区

川崎宮前区

■震度1

□千葉県

銚子市 東庄町 松戸市

柏市 流山市 我孫子市

浦安市 富里市 栄町

館山市 木更津市 勝浦市

鴨川市 富津市 袖ケ浦市

御宿町

□茨城県

常総市 牛久市 つくば市

守谷市 かすみがうら市 桜川市

つくばみらい市 阿見町 河内町

境町 利根町 水戸市

ひたちなか市

□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

春日部市 狭山市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 八潮市

富士見市 三郷市 幸手市

吉川市 川島町 宮代町

松伏町 熊谷市 加須市

鴻巣市 久喜市 吉見町

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京葛飾区

東京江戸川区 八王子市 東京府中市

調布市 町田市 小金井市

日野市 国分寺市 西東京市

□神奈川県

横浜保土ケ谷区 横浜戸塚区 横浜旭区

横浜瀬谷区 横浜都筑区 川崎川崎区

川崎幸区 横須賀市 茅ヶ崎市

厚木市

□栃木県

真岡市 益子町 芳賀町

□群馬県

沼田市 渋川市 千代田町

邑楽町

□山梨県

富士河口湖町

□静岡県

東伊豆町 河津町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。