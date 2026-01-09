トランプ米大統領が、当初見込まれていたベネズエラへの第2波攻撃の中止を発表した/Joe Raedle/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は、ベネズエラの米国への協力を理由に、「当初見込まれていた」同国への第2波攻撃を中止したと述べた。

この発表は9日未明、自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で行われた。トランプ氏はベネズエラ暫定政府の行動を称賛した。

「ベネズエラは『平和の探求』の証として、多数の政治犯を釈放している」と、トランプ氏は記した。「これは非常に重要で賢明な行動だ」

トランプ氏はさらに、両国は「特に石油・ガスインフラをより大規模で、より優れた、より近代的な形で再建することに関して良好な協力関係にある」と述べた。

その上で「今回の協力により、当初見込まれていた第2波攻撃は中止した。攻撃は必要なさそうだが、安全と治安上の理由から全ての船舶はそのまま停泊する」と付け加えた。

トランプ氏は9日、ホワイトハウスで大手石油会社の幹部と会談する予定。会談ではベネズエラの石油生産量の増加と新たな投資に関して、幹部らを説得するとみられる。

トランプ氏は「大手石油会社が少なくとも1000億ドル（約15兆7000億円）を投資するだろう」と主張したが、石油業界はベネズエラの石油インフラの復旧に長期の巨額投資をすることに対して相当懐疑的な見方を示している。