納言・薄幸、エルフ・荒川、はる、女性ピン芸人・おばあちゃんが８日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。「【ギャル新年会】エルフ“ラジオでマジ喧嘩事件”＆プロレスラー飲み会でも喧嘩＆元彼を泣かせた話！おばあちゃんに真剣な恋愛相談してみたら…【やさぐれ酒場】」と題したクロストークを公開した。

幸は「けっこう喧嘩するもんね？荒川ちゃんは…」と苦笑。

つづけて、幸は「プロレスラーの人たちと何人かで飲んでて…。私、本当に事情が分かんないんだけど。プロレスラーの黒潮ＴＯＫＹＯジャパンさんっていう方の友達の、マネジャーとかやってる。レスラーじゃないんだけども。その人もいて」と話した。

幸は「荒川ちゃんと、その黒潮ＴＯＫＹＯジャパンさんの友達の方が、２人で席に座ってて。そしたら、何かモジャモジャしてて。なんか変な感じだな？みたいな思ってたんだけど。そしたら黒潮ＴＯＫＹＯジャパンさんが『なんか喧嘩してますよ！』」と笑った。

荒川は「これは！ホンマに欠席裁判やから、なかなか言えないですけど。いや、その方とも、もう、もちろん和解してますし、本気の喧嘩じゃないです。しかも、けしかけられたんですよ。結構その」と苦笑。

さらに「ホンマにその日あったことだけを話すと、ちょっと（相手を）悪者にしてしまう可能性があるから…。事情がありました」と説明した。

荒川は「でも欠席裁判になるから。悪口みたいになりたくないですけど。私の言い分だけ言っていいですか？そんときの感じ、酔っ払ってたってのは。（相手は）『ホンマにギャルなんすね？』って。うん？みたいな。これで、けっこう道がわかれんなみたいな。ちょっとヒドいこと言ってくるパターンの人か、褒めてくださる方か」と述懐。

つづけて「（相手が）『女芸人さんて誰々さんとかがスゴいじゃないですか？』みたいな。何か、お笑いのことをちょっと言われたような気がして。（荒川が）『なめてます？』って」と明かした。

相方・はるは「はい、退場！荒川がアカンだけ。全然、相手の人は悪ないです。全く悪くない！」と爆笑した。

荒川は「いや、いや、ほんまや。ホンマに『なめてます？え、どういうことですか？それ？』って言って。笑かせたいっていうのもありました。だから、２人とも本気では喧嘩してない。喧嘩してるやん？て言われれば言われるほど喧嘩になるみたいなやつ。これ、ガチです。『なめてます？』はしっかり言いましたよ。言いましたけれど、ノリの１個なはずです。本当に」と説明した。

幸は「でも、その後、黒潮さんと２人で歩いているときに（荒川と友人は）『なんで喧嘩したんですか？』って聞いたら黒潮さんが『どっちも悪い！』って」と笑っていた。