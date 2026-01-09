黒田朝日選手 弟の然選手とともに地元を走る！

2月に開かれる「そうじゃ吉備路マラソン」に、青山学院大学陸上競技部の所属で、岡山市出身の黒田朝日選手と、弟の黒田然選手が招待選手として出場することが決まりました。

【画像15枚】黒田朝日選手（青学4年）と弟の然選手（青学2年） 市長からの招待状を受け取り笑顔！

（片岡聡一 総社市長）

「おはようございます、おめでとうございます。『そうじゃ吉備路マラソン』に招待しに参りました」

総社市の片岡市長が青山学院大学の寮を訪れ、招待状を手渡しました。

招待状を受け取った黒田朝日選手 意気込みを語った！

今年の箱根駅伝で5区の区間記録を更新し、MVPに選ばれた黒田朝日選手と、前回の「そうじゃ吉備路マラソン」にも招待され、ハーフマラソンで優勝した弟の然選手が出場予定です。

（青山学院大学 黒田朝日選手）

「箱根駅伝も、地元の方からたくさんの応援をいただいて、ああいった結果を出すことができたので、地元のそうじゃ吉備路マラソンでみなさんを楽しませたいと思います」



そうじゃ吉備路マラソンは来月（2月）22日に開催されます。



【画像を見る】市長からの招待状を受け取る黒田朝日選手（青学4年）と弟の然選手（青学2年）



