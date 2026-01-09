　ツエーゲン金沢が9日、明治安田J2・J3百年構想リーグに向けた新体制を発表した。

　選手の新背番号も発表になり、新加入選手のFWブワニカ啓太が9番、MF土佐陸翼は7番をつける。また既存選手でDF松本大輔が4番から55番に、DF櫻井風我が5番から71番に、FW大澤朋也は49番から18番に変更となった。

1 GK白井裕人

2 DF長峰祐斗

3 DF畑尾大翔

6 DF村田航一(←水戸)

7 MF土佐陸翼(←栃木C)

8 MF大山啓輔

9 FWブワニカ啓太(←いわきFC)

10 FWパトリック

11 FW杉浦恭平

13 FW白輪地敬大(←沼津)

14 MF石原崇兆

15 MF西谷優希

16 DF毛利駿也

17 MF加藤大樹

18 FW大澤朋也

19 DF寺阪尚悟(←岐阜)

20 DF長倉颯

21 GK山ノ井拓己

22 DF有吉勇人(←甲南大)

23 MF四宮悠成

25 DF小島雅也

26 MF村田迅

29 DF宮崎海冬

30 FW大谷駿斗

31 GK上田樹

33 MF沖崎颯

38 DF山本義道

39 DF庄司朋乃也

41 MF嶋田慎太郎

55 DF松本大輔

71 DF櫻井風我