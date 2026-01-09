金沢が新背番号を発表、2選手が一桁から大きな番号に
ツエーゲン金沢が9日、明治安田J2・J3百年構想リーグに向けた新体制を発表した。
選手の新背番号も発表になり、新加入選手のFWブワニカ啓太が9番、MF土佐陸翼は7番をつける。また既存選手でDF松本大輔が4番から55番に、DF櫻井風我が5番から71番に、FW大澤朋也は49番から18番に変更となった。
1 GK白井裕人
2 DF長峰祐斗
3 DF畑尾大翔
6 DF村田航一(←水戸)
7 MF土佐陸翼(←栃木C)
8 MF大山啓輔
9 FWブワニカ啓太(←いわきFC)
10 FWパトリック
11 FW杉浦恭平
13 FW白輪地敬大(←沼津)
14 MF石原崇兆
15 MF西谷優希
16 DF毛利駿也
17 MF加藤大樹
18 FW大澤朋也
19 DF寺阪尚悟(←岐阜)
20 DF長倉颯
21 GK山ノ井拓己
22 DF有吉勇人(←甲南大)
23 MF四宮悠成
25 DF小島雅也
26 MF村田迅
29 DF宮崎海冬
30 FW大谷駿斗
31 GK上田樹
33 MF沖崎颯
38 DF山本義道
39 DF庄司朋乃也
41 MF嶋田慎太郎
55 DF松本大輔
71 DF櫻井風我
